Sénégal: Antoine Félix Diome - «Les articles L.29 et L.30 n'ont pas connu d'évolution»

Lors de l'examen du projet de loi lundi, des députés notamment de l'opposition ont abordé l'inéligibilité de Khalifa Sall et Karim Wade prévue dans les articles L.29 et L.30 nouveaux.

Pour eux, ces dispositions visent à « éliminer des adversaires politiques ». Ce que leurs collègues de la majorité ont vigoureusement contesté estimant dans la foulée que la loi est « générale et impersonnelle » et que les articles en question sont intégrés dans le droit positif sénégalais depuis la réforme de 1992.

Se prononçant sur le sujet, Antoine Félix Abdoulaye Diome rappelle que les articles n'ont pas connu d'évolution. « C'est comme si on parlait d'un autre texte. Il n'y a aucune modification. Ces dispositions ont fait l'objet de modification », a expliqué le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. « En l'état, ils n'ont pas changé, a-t-il ajouté, soulignant que des députés ont essayé de créer un lien entre ces articles et certaines personnes. « Nous restons sur les principes, nous ne pouvons pas ramener le débat sur des personnes ».

Allant plus loin, Antoine Félix Abdoulaye Diome soutient que le projet de loi corrige l'injustice, le manque de transparence et renforce la démocratie. Entre autres nouveautés, il a cité l'élection des maires de communes et de villes ainsi que des présidents de Conseil départemental au suffrage universel direct et l'harmonisation des pourcentages de la répartition des sièges des élections départementales avec les élections municipales (45% au scrutin de liste majoritaire et 55% au scrutin de liste proportionnelle).