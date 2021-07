Egypte: 22 maisons d'édition chrétiennes participent à la Foire internationale du livre au Caire

Le Caire — Au moins 22 maisons d'édition liées aux Eglises et aux institutions ecclésiales présentes en Egypte exposent des livres et des produits éditoriaux à la 52ème édition de la Foire Internationale du Livre qui se déroule au Caire.

Le monastère copte orthodoxe de Saint-Macaire et celui du Centre culturel franciscain pour l'édition de l'Église catholique en Égypte se distinguaient parmi les exposants chrétiens qui présente 18 nouvelles publications à la Foire, dont certaines sont consacrées à la Vierge Marie et aux traditions spirituelles des Églises coptes.

La vivacité des Eglises et des communautés ecclésiales présentes en Egypte s'exprime depuis longtemps par la qualité et la quantité des initiatives promues par les différentes réalités ecclésiales dans le domaine de l'édition et des médias. La présence d'un nombre important d'éditeurs chrétiens à la Foire internationale du livre organisée en Égypte confirme de manière éloquente la volonté des acteurs du secteur de réagir et de ne pas succomber à la crise du secteur de l'édition, aggravée ces dernières années par la pandémie. Dans le passé, les espaces d'exposition de la cathédrale copte orthodoxe du Caire ont accueilli à plusieurs reprises la "Foire du livre copte", un événement culturel qui, à certaines occasions, a vu la participation d'une quarantaine de maisons d'édition liées aux communautés ecclésiales autochtones.

La foire du livre du Caire est la plus grande et la plus ancienne foire internationale du livre organisée dans le monde arabe. La foire se déroule généralement au cours du mois de janvier. Cette année, en raison de la pandémie, l'inauguration de la foire au Caire a été reportée au 30 juin. (GV) Agence Fides 13/7/2021)