Madagascar: Talenta Raitra - « Kalapetsana sy Ratifosafosa » conquiert le jury

Conciliant avec efficacité l'art oratoire malgache avec une histoire bien ancrée dans leur vie quotidienne les deux sœurs Jhenny et Jhanny ont particulièrement surpris le jury de « Talenta Raitra » cette semaine.

D'une grande simplicité certes, mais avec assez d'inventivité de leur part pour surprendre et enchanter le jury de professionnel de l'émission « Talenta Raitra » produit par la Radio-télévision Analamanga (RTA). La réalisation des deux sœurs Jhenny et Jhanny remporte la première place du classement de la semaine hier soir. Formant l'équipe qui porte le numéro 109, les deux sœurs originaires de la ville d'Eaux conquièrent ainsi Franco Clerc, Miorhasina Lorah, Traka Milofo et Mihangy Andrianirina dit « Dapapa » à travers une histoire des plus banales, mais sublimée d'une touche exclusive de leur part. Sobrement intitulée « Kalapetsana sy Ratifosafosa », cette saynète illustre la rencontre de deux personnages atypiques, représentantes de deux personnalités plutôt absurde de la société.

D'un côté, on a ainsi celle qui parle trop, qui a toujours son mot à dire et de l'autre, celle qui se plait à colporter continuellement les ragots du village. Rajouter ensuite à la prestation de Jhenny et Jhanny leur maîtrise commune de l'art oratoire malagasy, de quoi sublimer le dialogue de la saynète. Un bon point pour eux certes, mais aussi un inconvénient s'il n'est pas bien maîtriser. Traka Milofo d'affirmer « C'est une belle trouvaille de leur part que de nous proposer un dialogue sur fond de kabary. Ceci-dit, elle peine encore un peu dans leur jeu d'acteur et on a plus l'impression d'écouter une joute oratoire que d'assister à une scène de cinéma ».

Les deux sœurs Jhenny et Jhanny ne se sont pas privée non plus d'évoquer leur affection commune pour le cinéma, mais aussi pour la culture malgache en générale.

Manque de dynamisme

« C'est une passion que nous avons toujours eu que de pouvoir raconter ainsi ces petites histoires du quotidien. Ces deux personnages illustrant pour nous plusieurs facettes de la société, on s'est plu à les mettre en scène, mais surtout à mettre en avant une autre de nos passion, l'art oratoire » confie notamment Jhenny après le visionnage de leur saynète. C'est avec une note de 14,5 sur 20 donc, que les deux sœurs se place en tête du classement de la semaine de « Talenta Raitra ». Cependant, le jury de professionnels n'a pas manqué non plus de rappeler le manque de dynamisme et de ferveur de la part des concurrents pour mettre en avant leur scénario, mais surtout leur jeu d'acteur. Miorhasina Lorah de souligner « Il faut que nos jeunes acteurs osent innover, il faut qu'ils apprennent surtout à briser les stéréotypes et les clichés propres au cinéma en général pour nous surprendre. Il ne faut plus par exemple cantonner l'acteur un peu grassouillet aux rôles de gourmands taquins et paresseux ».

Franco Clerc de rajouter « Effectivement, je pense qu'il nous faut plus retravailler le choix des rôles pour que ça colle plus au scénario ». Nul doute que lors de cette nouvelle semaine, on sera d'autant plus surpris de la part de cette jeune génération de comédiens qui émergent de l'émission « Talenta Raitra ».