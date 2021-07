Madagascar: Projets d'émergence du Sud - La résilience à renforcer face à la famine

L'État Malagasy renforce davantage ses efforts à la fois à l'intensification de réponse d'urgence pour aider ses compatriotes touchés par le phénomène climatique et à la concrétisation progressive des nouveaux projets d'émergence dans le sud de Madagascar.

Cette ferme volonté politique et engagement confirment sa nouvelle vision et stratégie de transition de l'urgence vers la résilience de la population à travers des actions multisectorielles prioritaires ayant accès sur les mesures visant à renforcer la résilience communautaire dans le Sud de Madagascar.

En effet, depuis janvier 2021, l'État a apporté ses aides à la population sévèrement touchée par la sécheresse dans les Régions Anôsy, Androy et Atsimo Andrefana à travers les caravanes du Sud et les autres appuis multisectoriels par les divers départements ministériels.

Récemment, dans la Région Androy, un appui particulier et combiné a été mené par le CCOK et l'Office régional de la nutrition, ORN, avec des représentants du BNGRC et du ministère de la population en faveur des ménages des femmes enceintes et allaitantes ainsi que des enfants moins de 5 ans atteints de malnutrition modérée de la Commune de Marovato Befeno. Une équipe de la CPGU a effectué le suivi de la distribution de ces vivres. En effet, la situation de malnutrition est très accentuée dans cette commune. Ainsi, cent ménages ont bénéficié de 2,5 tonnes de riz et 5 kg de haricot chacun. L'ORN a distribué à travers les Agents Communautaire, ACN, des farines enrichies et des Plumpy Sup.

Recensement en cours

10 tonnes de riz et 800 kg de haricot ont été également distribués au niveau de la commune urbaine d'Ambovombe pour quatre cent ménages au niveau de cinq fokontany. Ces distributions ciblaient les ménages vulnérables de grande taille et ayant soit des femmes enceintes ou allaitantes et ou des enfants de moins de 5 ans soit des personnes âgées ou handicapées. Ces distributions vont encore continuer au niveau des autres fokontany.

La population des communes et ces familles ont témoigné leur reconnaissance auprès de l'État de ne pas les avoir oubliés lors de ces moments difficiles.

Dernièrement, il a été constaté que les pluies survenues depuis le mois de mars étaient bénéfiques pour la population. Les ménages ont eu l'opportunité de développer quelques cultures comme la patate douce, la citrouille, le maïs et le manioc.

Actuellement, la récolte de patate douce a débuté et les produits récoltés ont été déjà mis en vente au niveau des marchés locaux. En outre, les aides et appuis apportés par l'État ne cessent de se poursuivre en attendant la mise en œuvre effective des Nouveaux Projets Émergents dans le Sud pour éradiquer le Kere et contribuer au développement durable de cette partie du pays.

En plus des distributions, les actions de recensement sont actuellement en cours afin de mener à bien les interventions de réponses à entreprendre, surtout dans le district d'Ampanihy, dont sept communes sur dix-neuf sont totalement recensées jusqu'à présent et deux en cours de réalisation.

Outre ces actions de distribution, une deuxième vague de médicaments pour les Centres de santé de base, CSB, de la Région Androy et Anosy ont été également réceptionnés. Afin de compléter les médicaments de la première vague qui sont entre autres, des antibiotiques, des vitamines C, ... des lots de SRO et des paradenk ont été reçus. Les bénéficiaires de ces médicaments sont les personnes atteintes de malnutrition qui sont consultées au niveau des CSB des deux régions.

La construction du Centre de réhabilitation nutritionnelle et des médicaments, CRNM, se poursuit, celle du centre de santé est en cours de finition pour Ambovombe et Amboasary. Quant au réfectoire et la banque alimentaire, leur construction a démarré pour Ambovombe.

Bref, les appuis et actions menés par le gouvernement ont pu alléger les souffrances de la population la plus touchée qui subit la sécheresse, des efforts ont été menés et seront encore entrepris dans le temps à venir pour réduire leur vulnérabilité.