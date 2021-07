Sénégal: 18ème séminaire du Fratel - Les Régulateurs plaident pour un réseau de qualité et l'accès à des tarifs abordables

Le Sénégal a présidé le 18ème séminaire du Réseau Francophone de la régulation des télécommunications (FRATEL) qui s'est tenu en ligne, les 7 et 8 Juillet 2021. Les membres du Fratel ont fortement plaidé, pour un accès universel et de qualité, des services de télécommunication.

Le webinaire s'est déroulé sous la présidence de M. Abdoul Ly, Directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et postes (Artp). Il a permis aux membres du réseau d'échanger sur le thème : « Service et accès universels : comment les financer, les mettre en œuvre et les contrôler ? », informe une note des services de l'Artp.

Plus de 170 personnes ont part au webinaire. En tout, 33 autorités de régulation membres du réseau Fratel ont été représentées. Des institutions internationales (UIT, Commission européenne, OCDE, UEMOA, AFD, Banque mondiale, BEI), des ministères, des associations de consommateurs, des membres du monde académique et des acteurs du secteur ont également pris part à la réunion virtuelle.

«Avec l'ouverture du marché des communications électroniques et la crise sanitaire, la disponibilité des services est devenue un enjeu majeur, tout comme leur niveau de qualité et des tarifs abordables », souligne la note. C'est pourquoi, dans les pays membres de Fratel, des cadres réglementaires ont été adoptés pour désigner les entreprises chargées de remplir une obligation de service ou d'accès universel, fixer le coût lié à cette prestation et déterminer son potentiel financement.

Le séminaire a également permis aux participants de faire le point sur l'avancée des travaux, l'étude de faisabilité d'outils ouverts aux membres du réseau, la représentation de la couverture et la qualité de services mobiles, précise la même source.