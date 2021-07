Sénégal: Augmentation des cas de coronavirus - Le SAMES demande à l'Etat d'interdire tous les rassemblements

Le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) alerte sur la vague des cas de coronavirus qui a atteint un niveau « sans précédent et inquiétant » . Selon ces spécialistes de la santé, les services sont au bord de l'implosion surtout à Dakar, et bientôt ce sera quasi impossible de trouver une place pour les malades graves qui sont de plus en plus jeunes.

«Au même moment des rassemblements se font en toute inconscience. Si rien n'est fait d'ici la fête de Tabaski, la situation de Dakar se retrouvera sur l'ensemble du territoire», regrettent les membres de cette organisation, à travers une note, parvenue à notre rédaction.

C'est pourquoi le SAMES demande à l'Etat d'interdire tous les rassemblements religieux, culturels et politiques qui favorisent la propagation de la maladie et de faire respecter le port du masque dans les services et sur la voie publique. Le SAMES lance un appel aux chefs religieux, aux responsables politiques et de la société civile pour leur participation à faire respecter les gestes barrières et à se vacciner surtout dans les régions de l'intérieur du pays. Un sursaut national est attendu de tous les acteurs de la vie publique pour préserver le Sénégal.

Le SAMES encourage les agents de santé pour leur engagement dans cette lutte et appelle la population sénégalaise pour le respect des mesures barrières et l'adhésion massive à la vaccination, en dehors de toutes considérations religieuses, politiques ou idéologiques.