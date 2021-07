Cameroun: Covid-19 - Près de 80.000 guérisons enregistrées

Au cours d'une réunion d'évaluation tenue hier à Yaoundé, le ministre de la Santé publique a présenté un bilan de la riposte.

Que de bonnes nouvelles à la traditionnelle réunion d'évaluation de la riposte contre le Covid-19 ouverte hier à Yaoundé entre Manaouda Malachie, ministre de la Santé publique (Minsanté), des experts, universitaires et leaders d'opinion. A l'occasion, le Minsanté a rendu publique la situation de la pandémie au Cameroun.

A ce jour, le pays cumule 81 488 cas confirmés de Covid-19, 79 920 guérisons et 1 340 décès. A cela, se greffent 312 cas actifs, 44 hospitalisations dont cinq malades sous oxygène. Avec un taux de guérison estimé à 98%. La situation vaccinale contre le coronavirus dans le pays était également à l'ordre du jour. L'on retient à cet effet que la campagne de vaccination est en train de porter des fruits.

Sous réserve des 38 unités qui n'ont pas encore transmis leurs données complètes, 220 573 Camerounais ont reçu leur première dose de vaccin et 27 973 autres leur deuxième dose. « Si on prend en compte les données qui ne sont pas remontées, nous avons déjà administré plus de 300 000 doses » a confié Dr Shalom Tchokfe Ndoula, secrétaire permanent du Programme élargi de vaccination (Pev).

Une inversion de la réticence à la vaccination est pratiquement perceptible dans la plupart des régions du pays en dehors du Centre, du Littoral et de l'Ouest. Même si dans le Littoral par exemple, les doses de vaccin sont supérieures à la demande. Quant à la situation physique des doses restantes dans les régions, l'on note une rupture de stock à l'Extrême-Nord.

« Nous avons en réserve 122 000 doses d'AstraZeneca. C'est dans les régions du Centre et du Littoral que les doses ne seront pas écoulées avec respectivement 54 000 doses et 29 000 doses. Nous allons les récupérer demain (Ndlr : aujourd'hui) pour les régions de l'Extrême-Nord, de l'Adamaoua, de l'Est et du Nord-Ouest, également en rupture de stock afin de continuer les cinq jours de la prolongation », a annoncé Dr Shalom Tchokfe Ndoula. D'après le secrétaire permanent du Pev, pas de panique en ce qui concerne les stocks restants des vaccins.

Ceux-ci seront écoulés avant la date de péremption prévue le 23 août prochain. Autre bonne nouvelle, c'est l'arrivée imminente d'environ 5 millions de doses Johnson and Johnson et de 165 600 vaccins Janssen à dose unique. Le pays est loin d'une rupture stocks de vaccins. La demande doit suivre. Le Minsanté a également saisi l'occasion pour souligner que la pandémie du Covid-19 avait permis de renforcer le système sanitaire camerounais. Il est à présent question de se préparer à faire face à une troisième vague.