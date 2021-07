Ile Maurice: Mauritius Post - Le conflit entre le CEO et le conseil d'administration perdure

Enième dispute à la Mauritius Post Ltd mardi dernier. Une cérémonie organisée par l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA) a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En effet, l'ICTA avait convoqué la Mauritius Post pour la signature d'un accord de connectivité Internet pour les bureaux de poste à travers l'île. Étaient présents, le ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, Deepak Balgobin, et le Chief Executive Officer de Mauritius Post, Giandeo Moteea. Or, dès que les membres du conseil d'administration ont appris la nouvelle mercredi, il y a eu une levée des boucliers.

Interrogée, la présidente du conseil d'administration de Mauritius Post, Usha Brijmohun, dit avoir été informée de cette cérémonie quelques heures après sa tenue. Elle a pu avoir la confirmation après avoir visionné un résumé de la cérémonie à la télévision nationale mardi soir.

Elle soutient que comme présidente du board, elle n'était pas au courant de cette cérémonie et précise que ce n'est pas la première fois que les membres du conseil d'administration et elle en tant présidente ne sont pas informés de ce qui se passe. «Malheureusement, ce n'est pas la première fois et cela se répète trop souvent. Je me demande pourquoi le board est souvent boycotté par le CEO ?» De plus, ajoute-t-elle, un nouveau CEO devait être nommé pour cet organisme, mais elle dit ignorer quand le nouveau titulaire prendra son poste.

Interrogé, Deepak Balgobin soutient qu'il était invité à la cérémonie en tant que ministre responsable de Mauritius Post, mais il est difficile pour lui de dire pourquoi la présidente du board n'avait pas été invitée. «Oui, ce n'est pas la première fois que j'entends qu'il y a un bras de fer entre le CEO et la présidente du conseil d'administration, mais c'est un problème interne à la Mauritius Post et ils devraient régler leur problème.»

Au sujet d'un nouveau CEO, le ministre soutient que les interviews sont terminés.. «J'ai appris qu'il y une short list des candidats qui a été établie et selon mes informations, la sélection du candidat sera faite dans les semaines à venir.» Il ajoute qu'au moins trois membres du board siègent sur le panel d'interviewers.

Pour rappel, cela fait 15 mois, soit en mars 2020, que le CEO devait quitter son poste, ayant atteint l'âge de 69 ans. Mais en raison du Covid-19, il avait obtenu un contrat de six mois. Depuis septembre 2020, son contrat est renouvelé mensuellement. En décembre dernier, il y a eu un appel à candidatures pour recruter un nouveau CEO et presque sept mois après, Giandeo Moteea est toujours en poste.