Ile Maurice: Réouverture des frontières - Seuls les pilotes vaccinés opèreront les vols commerciaux

Avec la réouverture des frontières, prévue pour jeudi, seuls les pilotes vaccinés d'Air Mauritius (MK) pourront effectuer des vols internationaux, et même régionaux. C'est ce qui ressort d'un mémo envoyé par le département des opérations, hier, à la communauté des pilotes. Ceux, qui n'ont reçu qu'une seule dose de vaccin, seront dispensés des vols commerciaux. Ils opèreront des vols cargos jusqu'à fin août.

Quant aux pilotes non-vaccinés, une session pour une première dose de vaccin est prévue à leur intention le 23 juillet. Il est également mentionné qu'un membre d'équipage est considéré comme entièrement vacciné 14 jours après qu'il a reçu sa deuxième dose. Selon une source proche des pilotes, on fait ressortir qu'ils sont obligés de se faire immuniser s'ils ne veulent pas se retrouver en congé sans solde.

Combien de pilotes sont déjà immunisés contre le Covid-19 ? La question a été posée aux administrateurs de MK et une réponse est attendue. En mars dernier, alors que le Covaxin était administré au personnel de MK et d'Airmate, ceux dans le milieu de l'aviation avaient affirmé que les pilotes et membre d'équipage se sentaient sous pression alors que ce vaccin n'avait pas encore été homologué par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

On explique aussi que I'International Civil Aviation Organization (ICAO) et l'European Union Aviation Safety Agency (EASA) conseillent de ne pas se faire injecter des vaccins non-homologués. En effet, le 16 décembre 2020, EASA a communiqué sa position sur les vaccins non approuvés par l'European Medicines Agency (EMA). «En raison du fait que pour chaque vaccin, il existe des effets indésirables potentiels, qui sont difficiles à évaluer en termes de gravité, de durée et d'impact sans documentation et preuves appropriées, l'EASA recommande vivement aux titulaires de certificats médicaux européens et aux titulaires de rapports médicaux de l'équipage de cabine de ne pas recevoir tout vaccin, qui n'a pas été approuvé par l'EMA.»

Comme pour le personnel navigant commercial, le protocole sanitaire pour les pilotes a été revu. Ainsi, pour les vols en provenance de Mumbai et Johannesburg, les pilotes ayant opéré ces vols doivent s'auto isoler à l'hôtel Le Récif pour sept jours, avec des tests PCR réalisés au Jour 0 et au Jour 7.