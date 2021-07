Ile Maurice: Consommation - La crainte d'une baisse de revenus fait chuter le moral

Le mood des consommateurs est au plus bas. Il se situait à 48 au deuxième trimestre de 2021 contre 53 pour la même période l'année dernière. Cela, plus d'une année après le début de la pandémie et de ses conséquences économiques.

Ce sont les principaux résultats du rapport trimestriel de Kantar Maurice, réalisé le mois dernier, sous la direction de Natalie Job, auprès d'un échantillon de 400 Mauriciens adultes. Dans le contexte du Covid-19 où la situation qui se détériore est, du coup, plus anxiogène pour les Mauriciens, malgré une couverture vaccinale, 28 % des personnes sondées se disant extrêmement inquiètes d'une troisième vague.

Selon cette étude, l'indice de ce trimestre est fortement influencé par une anticipation toujours négative sur les revenus du ménage. En fait, il continue de baisser, malgré une vision légèrement plus positive de l'avenir. Cependant, une anticipation de baisse de revenus et un indice d'achat au plus bas, ont un impact important sur l'indice global. Une situation fortement liée aux perceptions de cherté de la vie, largement relayée dans les médias ces derniers temps.

S'agissant de l'économie, l'analyse de la perception de la situation économique future est alignée sur celle de la situation générale. Une opinion qui reste négative avec davantage d'indécis, c'est-à-dire des répondants qui ne peuvent se positionner en positif ou négatif.

L'analyse plus détaillée des indices montre que la perception de la situation économique reste tout de même très tranchée avec 54 % d'opinions négatives. Les indécis ou neutres sont nettement plus nombreux qu'au trimestre dernier.

Cet indice d'achat est certainement lié à l'inquiétude quant aux revenus, avec plus de 50 % des répondants, qui envisagent une baisse de revenus pour les six prochains mois. Par ailleurs, avec la reprise de l'activité touristique, prévue le 15 juillet, les perspectives d'emploi sont perçues comme nettement plus positives, comparées aux 12 derniers mois.

On note une baisse de 11 points des pessimistes et 10 % de plus d'optimistes.