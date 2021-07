Ile Maurice: Résidence Hibiscus - Trois occupants d'une voiture arrêtés pour trafic de drogue

Une femme et deux hommes qui se trouvaient à bord d'une voiture à Résidence Hibiscus, Flacq, ont été arrêtés sous une accusation provisoire de trafic de drogue. Ils étaient dans ce véhicule sur une aire de stationnement à l'arrière de la foire hier, lundi 12 juillet. Une fiole contenant 94 doses d'héroïne, soit 7.63 grammes a été trouvée dans cette voiture.

C'est lors d'une patrouille de la police qui roulait sur le New Link Road, Centre de Flacq, que la voiture suspecte de la marque Peugeot et de couleur blanche a été aperçue. Le sergent Bhugaloo et ses hommes ont approché le véhicule.

Les trois occupants de la voiture - un conducteur de 25 ans et habitant Camp-Garreau, Flacq, un helper de 37 ans de Ecroignard et une femme résident à Résidence Hibiscus, Flacq, âgée de 26 ans - ont été interrogés quant à leur présence à cet endroit et surtout à cette heure induite. Ils n'ont pas pu donner une raison valable. Ils ont été priés de descendre du véhicule pour qu'une fouille puisse y être effectuée. Cet exercice qui s'est déroulé en leur présence a permis de découvrir ladite fiole en plastique sous le siège avant du passager.

Le helper a feint l'ignorance et a déclaré: «pa pou mwa sa mo pa kone kiete sa mo pa kone kisa pe fer anba». Il a été informé qu'une accusation de trafic de drogue allait être retenue contre lui. «Mo pa dakor ek sa kes la pa pou mwa sa ladrog la». Le conducteur de la voiture devait, pour sa part, incriminer le helper comme la personne à qui la fiole appartient. Dans sa version, il explique que le helper lui avait demandé de faire une course pour lui à cet endroit en vue de récupérer cette fiole. La femme serait une amie qui lui avait demandé de l'emmener à l'hôpital.

Les trois suspects ont été traduits devant le tribunal de Flacq durant la journée de hier. Le helper était déjà en liberté conditionnelle pour une affaire d'escroquerie et est connu des services de police pour des cas de vols. Le conducteur de la voiture était lui en liberté conditionnelle pour un cas de breach of ICTA. Il est aussi fiché pour une affaire de possession d'héroïne. Quant à l'habitante de Résidence Hibiscus, elle a un casier judiciaire vierge.