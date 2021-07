Congo-Brazzaville: Gestion forestière - La Banque mondiale finance des projets alternatifs en appui aux peuples autochtones

L'institution financière internationale vient d'approuver un don de 4,5 millions dollars, environ 2,5 milliards FCFA, pour le Programme d'investissement forestier (PIF). Le projet cible cinq mille ménages et 50 groupements dans les Plateaux, la Likouala et la Sangha.

Le projet PIF, dont le financement a été validé le 8 juillet par le groupe de la Banque mondiale, vise à soutenir les peuples autochtones et les populations locales dépendantes des ressources forestières et de petites exploitations agricoles à l'intérieur des trois départements bénéficiaires.

Ce financement destiné aux peuples autochtones et aux communautés locales pour la gestion durable des ressources, d'après la Banque mondiale, permettra de promouvoir les moyens de subsistance pour les bénéficiaires. Il devra aussi permettre aux communautés vulnérables de renforcer leur capacité à participer pleinement et effectivement à la gestion durable des ressources naturelles dans le cadre des processus REDD+, une initiative visant à réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et promouvoir la gestion durable des forêts et l'augmentation des stocks de carbone forestier.

Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République du Congo, Abdoulaye Seck, a laissé entendre que l'intérêt du projet est d'appuyer les efforts fournis par le pays en matière de REDD+. « Il est donc crucial d'appuyer et d'accroître la participation pleine et effective des peuples autochtones et des populations locales à la gestion durable des ressources naturelles, en leur permettant de participer efficacement au PIF et à d'autres initiatives, notamment les processus nationaux et mondiaux REDD+ », a-t- il ajouté.

À travers ce mécanise spécial de dons aux peuples autochtones, la Banque mondiale entend aider le Congo à financer les activités de subsistance « qui assurent une gestion traditionnelle et durable des ressources naturelles ». En plus, le projet encouragera des pratiques mettant l'accent sur l'adaptation aux effets du changement climatique et la résilience face à la pandémie de coronavirus.