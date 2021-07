Congo-Brazzaville: Forêt - Réflexion autour du rôle des petits exploitants

Les principaux acteurs forestiers vont échanger, le 14 juillet, sur la participation des Micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans la lutte contre le trafic illicite de produits du bois.

Réunis en mode virtuel, les participants vont exploiter la possibilité de doter les MPME des aptitudes, des connaissances et des compétences en gestion d'entreprise nécessaires pour se conformer aux réglementations générant des changements transformationnels qui non seulement améliorent la légalité sur le marché du bois, mais aussi contribuent à maintenir les moyens de subsistance.

Placé sous le thème « Comment le soutien aux MPME à fonctionner légalement et durablement a-t-il amélioré la gouvernance forestière et les moyens de subsistance ? », ce webinaire explorera comment les changements de pratiques générés grâce au soutien du Programme FAO-UE FLEGT et de l'Institut européen des forêts (EFI) ont amélioré l'accès au marché et la compétitivité des MPME, tout en réduisant leur vulnérabilité aux changements sur le marché international et national.

Selon les organisateurs, les MPME jouent un rôle essentiel en répondant à la demande croissante de produits du bois dans le monde et peuvent soutenir la lutte contre l'illégalité en fournissant une source de bois légal et traçable.

Lors de ces échanges, les panélistes offriront des perspectives d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine en ce qui concerne le renforcement de capacités des MPME à opérer de manière légale et durable, l'intégration des MPME dans les chaînes d'approvisionnement légales et enfin comment aider les MPME à surmonter les obstacles à la formalisation.

Les discussions s'articuleront également autour des expériences des MPME ayant bénéficié du soutien de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'EFI.

Notons qu'au cours de la dernière décennie, le programme FAO-UE FLEGT et l'EFI ont aidé les MPME à opérer de manière légale et durable.