Congo-Brazzaville: Green challenges 2021 - Bilanga Tek déclaré meilleure solution digitale

Hackathon Green tech challenges a publié, le 10 juillet à Brazzaville, les résultats du concours digital qu'il a organisé. Sur neuf solutions proposées, Bilanga tech qui a présenté une solution mutualisée de mise en relation des producteurs, des distributeurs et des consommateurs de chaînes de valeur a été jugé le meilleur parmi tous.

La compétition a été organisée avec l'appui de l'Union européenne (UE), dans le cadre du Projet de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales (PRCCE II). Pour l'édition 2021, neuf solutions digitales ont été présentées au profit des entreprises œuvrant dans les domaines alimentaires, agroalimentaire et agroforesterie en vue d'accélérer leur transformation digitale et améliorer leurs performances.

Ayant proposé une solution mutualisée de mise en relation des producteurs, des distributeurs et des consommateurs de chaînes de valeur, le projet Bilanga Tech a retenu l'attention du jury. Il a été ainsi déclaré le meilleur parmi tous.

« Juste après avoir présenté notre solution, en comparaison avec celle des autres, nous étions confiants que la nôtre serait sélectionnée. Nous avions proposé un cluster qui met en réseau tous les agriculteurs qui produisent mais parfois ne savent pas où avoir ces produits et comment faire pour les commercialiser », a précisé Duorli Nobel Massengo, membre du groupe Bilanga Tech.

D'autres groupes ont proposé des solutions innovantes sur la gestion et le suivi des contacts et des affaires ; la cartographie des bassins de production et de consommation ; des solutions mutualisées de gestion financière et de comptabilité simplifiée ; sur le e-paiement ainsi que des sites web d'une centrale d'achat de produits agroalimentaires.

Réagissant à cet effet, le chef de la délégation de l'Union européenne au Congo, Raul Mateus Paula, s'est dit impressionné par les solutions digitales proposées par les jeunes congolais. Il a réaffirmé le soutien de l'UE aux clusters congolais.

« Le PRCCE II est financé à 9 milliards Fcfa, sous le 11e Fonds européen de développement (FED) en République du Congo. A travers ce projet, le gouvernement congolais et l'Union européenne accompagnent 24 clusters pour construire des chaînes de valeur porteuses de croissance et d'emploi dans les trois secteurs fruits. Environ 68 millions Fcfa sont mobilisés pour le développement et la mise en œuvre des solutions numériques à destination des clusters », a indiqué Raul Mateus Paula.