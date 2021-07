Congo-Kinshasa: Mercato - Mbokani signe à Kuwait SC

Libre de tout contrat, l'ancien attaquant international congolais, Dieumerci Mbokani (35 ans), qui n'a pas prolongé avec Antwerp en Belgique, va jouer cette saison à Kuwait Sporting Club (D1 Koweït).

Selon les médias belges, il a paraphé un contrat pour deux saisons. Le buteur parti de Belor de Binza à Kinshasa, et passé par Mazembe à Lubumbashi (2005-2006), Anderlecht (2006-2007 et 2011-2013) et Standard de Liège (2007-2010) en Belgique, Monaco (2010-2011) en France, Wolfsburg (2011) en Allemagne, Norwich City (2015-2016) et Hull City (2016-2017) en Angleterre, Dynamo Kiev (2013-2015 et 2017-2018) en Ukraine était en discussions avec plusieurs clubs.

Et il a finalement préféré l'offre de ce club du Golf, visiblement bien plus alléchante. Son ancien club, Anderlecht le voulait, mais les dirigeants des Mauves en interne n'ont pas accordé leurs violons quant au retour de l'ex-Soulier d'ébène. Comme dans ses habitudes, Dieumerci Mbokani a réalisé une autre saison de facture avec le club anversois, en claquant 14 buts pour 5 passes décisives en 35 apparitions, toutes compétitions confondues. Arrivé à Antwerp en 2018, il a inscrit 45 buts en 92 matchs joués, ayant même été meilleur buteur en Belgique avec 18 buts à l'issue de la saison 2019-2020. C'est donc un buteur expérimenté de 35 ans qui prend la direction du Golfe.

Il a souhaité un clap de fin avec les Léopards de la République démocratique du Congo, mais à la fin, il n'a pas été retenus pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations. Et d'ailleurs le Congo Kinshasa ne fait pas partie des qualifiés pour cette compétitions prévues pour 2022. Sera-t-il dans le groupe du nouveau sélectionneur Hector Cuper pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 ? Il y a certainement peu de chance, d'autant plus qu'il s'exile encore plus loin, dans le Golfe pour en finir sa carrière de footballeur professionnel.