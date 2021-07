Congo-Brazzaville: Baccalauréat général - Les candidats se montrent confiants

Les 93.097 élèves répartis dans 246 centres sur toute l'étendue du territoire national ont débuté avec engouement les épreuves écrites du baccalauréat le 13 juillet par les mathématiques.

Après neuf mois d'apprentissage, les candidats au sésame qui ouvre les portes de l'université ont entamé le dernier virage de leur parcours secondaire dans une atmosphère sereine. Ils estiment que les matières sont abordables en se montrant capables de dépasser le taux de réussite de l'année dernière.

Bavettes bien ajustées, les candidats de Brazzaville, notamment des centres A.A. Neto, Révolution, Mafouta ainsi que Javouhey et Immaculée Conception, où le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou et sa suite ont visité, se sont engagés à décrocher le bac pour faire partie des étudiants dès la prochaine rentrée académique.

« Je pense que tout le monde est serein et très confiant car, depuis le matin, je constate que mes collègues ne sont pas agités. A l'arrivée des sujets, le sourire se dégageait sur le visage de presque tous les élèves qui sont dans cette salle. Je crois que la suite sera aussi abordable », a expliqué Junior Aljeany Mouzita, après avoir reçu le sujet, au centre A.A. Neto.

Au terme de la visite, Jean-Luc Mouthou s'est dit satisfait malgré quelques légers problèmes constatés dans certains centres. Il a, par la même occasion, invité les parents et les candidats à plus d'engagement dans la préparation des examens. Les candidats des séries littéraires ont débuté par l'épreuve de français tandis que ceux des séries scientifiques ont planché sur les sciences physiques.

Juste après, toutes les séries vont affronter l'épreuve d'anglais. Le 15 juillet, les séries A2 et A4 commenceront par l'histoire-géographie alors que ceux des séries C et D vont faire les sciences de la vie et de la terre. Cette journée va être bouclée chez les littéraires par la deuxième langue puis la géographie chez les scientifiques. La journée du 16 juillet est consacrée à la philosophie pour toutes les séries avant de clôturer l'examen par l'éducation physique et sportive.