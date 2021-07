Congo-Kinshasa: Développement du secteur de la pêche - Félix Tshisekedi inaugure la coopérative de pêche et de commercialisation des poissons

Promis il y a quelques mois lors de son passage dans ce coin de la Capitale RD Congolaise, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était à la cité de Kinkole le samedi 10 juillet 2021, pour inaugurer une coopérative de pêche et de commercialisation des poissons.

Devant une foule nombreuse venue comme pour confirmer de leurs propres yeux avant d'aller témoigner, Félix Tshisekedi a concrétisé l'une des promesses faite à cette population. Cette coopérative a comme objectifs d'appuyer le développement des activités liées à la pêche à Kinkole et ses environs, à améliorer et faciliter la production et la commercialisation des produits de pêche, doter les pêcheurs du matériel pour exercer leur métier.

Outre ces objectifs, cette coopérative commencera à octroyer des crédits, d'un côté les espèces et de l'autre, des intrants, aux membres qui sont tous des pêcheurs, en vue de leur faciliter l'exercice de leur métier.

Au-delà des devoirs élémentaires d'une coopérative, cette structure va faire la promotion des activités économiques et sociales de ses membres en plus de renforcer la capitale organisationnelle de leur production. Cette coopérative constitue un projet pilote qui va être dupliqué à travers le territoire national. C'est une façon de soulager la situation socioprofessionnelle des pêcheurs.

Il revient de rappeler que cette coopérative est le fruit de la visite du Président de la République en date du 7 mars 2021, à travers laquelle il s'était entretenu avec une délégation de pêcheurs professionnels de ce coin. Le 24 Juin dernier, le Ministre de la Pêche et Élevage avait remis aux pêcheurs un lot important d'intrants pour leur travail quotidien et cela sous la coupole du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il ne restait plus que l'effectivité de la décision étant donné que la délimitation de la zone avait été déjà faite par les services du cadastre.