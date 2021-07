Gabon: MBIGOU - Le Sénateur Alain Bouka Manganda au chevet des futurs bacheliers

Les 11 et 12 juillet 2021 à dans la ville de Mbigou, située dans le département de la Boumi-Louetsi, au sud de la Ngounie, se sont tenues des séances de travail entre cadres du PDG et leur structure de base d'une part, et l'aide apportée aux candidats du baccalauréat session 2021 d'autre part, par les membres du Bureau Politique du 1er et 2ème siège.

La journée du 11 a débuté avec la séance fédérale d'études politiques, renforcement des capacités managériales et partisanes des responsables de l'encadrement des structures de base avec pour Thème, "Comment diriger une réunion politique de fédération".

Dans la salle du conseil départemental de la Boumi-Louetsi, avec les animateurs dont Alain Bouka Manganda, Cyriaque Moukoundzi, Jean Nzengue, Étienne Boungomba Lebita, Jean Didace Manganda Nzengue, Éloge Mouity du premier siège, et Jean Pierre Tsamba du 2eme siège et les camarades Membres du conseil national (MCN).

Des formations regroupement de fédérations du 1er et 2eme siège. Au 1er siège fédération Joseph Marie Mombo, Nicodème Mboyi Moubeyi, Changa, José Joseph Amiar Ngang'hang. Au 2eme siège, Jacques Mbagou et Émile Bouassa. Parmi les participants, les bureaux des fédérations, les secrétaires de section, les secrétaires de comités et les UJPDG et UFPDG respectifs. Les séances fédérales d'études se sont achevées par une motivation financière, remise à chacun des 86 participants. Tout ceci s'est déroulé dans la discipline et le strict respect des mesures barrières anti-covi19 édictées par le gouvernement.

En marge de cette activité, les camarades MBP ont apporté un appui moral, matériel et financier aux élèves candidats au baccalauréat des lycées Amiar Ngang'hang et la Vision, en présence des responsables et encadreurs de ces établissements. Sur le plan matériel, il s'est agi d'une dotation de 300 bavettes et 112 gels hydroalcooliques, par contre sur un point de vue financier, une enveloppe de 1.775.000 FCFA a été remise.

Par ailleurs, les MBP n'ont pas manqué de rappeler aux candidats la mission qui est la leur, celle de ramener chacun son diplôme. Enfin, le camarade MBP, Alain Bouka Manganda a fait avec les secrétaires fédéraux un point de la situation sur la campagne d'enrôlement des militants sur les nouvelles fiches d'adhésion, et ce après le séminaire de formation y relatif organisé le mois dernier. Il ressort de ces échanges que les premiers documents seront disponibles avant le 14 août 2021, date butoir sollicitée par les secrétaires fédéraux.