Afrique: Mohand Laenser au Forum de la MAP - Le renforcement de la participation politique des jeunes passe par la révision du système électoral

Rabat — Le renforcement de la participation politique des jeunes et de leur représentativité au parlement et dans les collectivités passe par la révision du système électoral actuel, a affirmé, mardi, le secrétaire général du parti du Mouvement populaire (MP), Mohand Laenser.

M. Laenser, qui était l'invité du Forum de la MAP organisé sous le thème "Le MP et les défis des élections de 2021", a souligné que la désaffection des jeunes pour la politique s'explique par leur désintérêt à adhérer aux partis politiques et non à l'action politique en général.

La création par les partis d'instances parallèles comme celles des jeunes, qui œuvrent aux côtés de ces formations sans pouvoir candidater aux élections, a contribué à cette désaffection, a-t-il expliqué, notant que les partis optent dans leur choix des candidats pour des personnes plus âgées.

Qualifiant d'"erreur" l'adoption du quota pour renforcer la représentativité des jeunes au Parlement, M. Laenser a insisté que la consolidation de la participation politique des jeunes doit être entamée par les candidatures aux élections communales. Il a dans ce sens appelé à la révision du système électoral actuel de sorte à consacrer exclusivement certaines circonscriptions à cette catégorie.

Par ailleurs, M. Laenser a annoncé qu'il ne se portera pas candidat pour un troisième mandat à la tête du MP, tout en assurant qu'il continuera à oeuvrer au sein de cette formation politique.

"Par le passé, j'ai essayé de passer le flambeau à des compétences qui sont en mesure de diriger le parti, mais je continuais à assumer cette mission à la demande des membres, d'autant plus que la loi ne m'y interdisait pas, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui", a-t-il dit, notant que "puisque la volonté et la loi sont aujourd'hui réunies, je dois céder le flambeau".

"Je passerai le relais, mais je ne vais pas m'éloigner du parti. Je ne quitterai pas le navire et je continuerai à oeuvrer en son sein et à le soutenir", a assuré M. Laenser.

En ce qui concerne les éventuelles alliances du Parti en perspective des prochaines élections, M. Laenser a indiqué que les alliances doivent être prédéterminées à l'avance, mais le système électoral actuel ne le permet pas, expliquant que "les partis qui partagent les mêmes visions et travaillent ensemble n'évoquent les alliances qu'à l'issue des résultats des élections, ce qui est une erreur".

S'agissant de la tenue simultanément des élections législatives, régionales et communales, il a estimé que c'est une excellente décision qui évite aux citoyens de se rendre aux urnes à deux reprises et qui devrait permettre de réduire le taux d'abstention, notant toutefois que cela posera des problèmes d'ordre technique relatifs aux modes de scrutin et à la présence de deux urnes dans les bureaux de vote.

Le Conseil de gouvernement a approuvé des projets de décret relatifs aux échéances électorales qui devraient être publiés au Bulletin officiel, a-t-il rappelé, insistant sur l'importance de la sensibilisation des citoyens aux modalités de vote.

Par ailleurs, M. Laenser a démenti tout appel à la création par l'un des membres du MP d'un nouveau parti politique issu de cette formation, précisant que c'est l'œuvre d'un individu qui n'a plus aucun lien avec le parti depuis 2009.

Le MP n'est pas contre la création de nouveaux partis politiques qui répondent aux conditions requises, puisque cela s'inscrit dans le cadre des libertés publiques, a-t-il poursuivi, soulignant toutefois qu'aucune atteinte ne peut être tolérée à l'égard du MP de même que le fait d'induire en erreur l'opinion publique en prétendant la création d'un parti sous l'appellation de l'Union des mouvements populaires est inacceptable.

Interrogé sur les sensibilités amazighes ayant rejoint plusieurs partis dont le MP, M. Laenser a indiqué que l'ouverture sur le mouvement amazigh fait partie des constantes du parti, "mais nous nous sommes interdits d'exploiter ce principe à des fins politiques, puisque nous considérons que l'amazighe est une question d'ordre national, étant donné son lien à l'identité des Marocains".

La question amazighe a réalisé plusieurs acquis depuis le discours d'Ajdir, la constitutionnalisation de la langue amazighe et la promulgation de lois organiques pour la mise en oeuvre du caractère officiel de l'amazigh, a-t-il rappelé, notant que certaines associations actives pour la défense de cette question sont convaincues de la nécessite d'oeuvrer au sein des institutions, ce qui les a poussées à rejoindre les partis politiques.

Évoquant la possibilité de la présentation par le parti de candidats poursuivis actuellement en justice, M. Laenser a insisté sur la primauté de la loi, précisant que "nous n'allons pas interdire les candidatures des personnes qui ne font pas l'objet de jugements définitifs".

Le secrétaire général du MP, qui a abordé les récentes démissions de membres du bureau politique, a indiqué qu'il s'agit de trois démissions dont celles liées à la transhumance politique et le cas d'une membre qui a pressenti qu'elle ne sera pas tête de liste, bien que les candidatures ne sont pas encore tranchées.

