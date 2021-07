Algérie: Plus de 6.700 professeurs pour l'encadrement pédagogique des facultés de médecine et des établissements hospitaliers

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a indiqué mardi à Alger que l'encadrement pédagogique en sciences médicales au niveau des facultés de médecine et des établissements hospitaliers était assuré au premier semestre de 2021 par plus de 6.700 professeurs, tous grades confondus.

Intervenant en marge de l'annonce des résultats de la 45e session de la commission universitaire nationale de promotion des maîtres de conférences au grade de professeur de l'enseignement supérieur, M. Benziane a précisé que l'encadrement pédagogique en sciences médicales au niveau des facultés de médecine et des établissements hospitaliers était assuré au premier semestre de 2021 par 6.716 maîtres-assistants, maîtres de conférence et professeurs hospitalo-universitaires.

Le nombre d'encadreurs spécialisés a augmenté après l'ouverture de concours nationaux dans ce domaine, a-t-il dit, précisant que le concours d'accès au grade de maître-assistant hospitalo-universitaire "a permis le recrutement de 923 nouveaux maîtres-assistants, portant le nombre total à 4.339 maîtres-assistants hospitalo-universitaires".

Concernant le concours de promotion au grade de Professeur hospitalo-universitaire, 305 maitres de conférence hospitalo-universitaires classe "A" ont été promus au grade de professeurs hospitalo-universitaires, portant ainsi l'effectif global pour ce grade à 1317 professeurs.

Le ministre a souligné, dans le même cadre, que l'organisation des concours dédiés aux enseignants hospitalo-universitaires a été marquée par "la présentation de tous les dossiers de candidatures via des supports numériques et sur une plate-forme spéciale, ce qui a facilité aux experts l'évaluation des dossiers et l'allégement du fardeau pour les candidats se présentant à ces promotions".

Dans le même contexte, le ministère compte " organiser tous les concours de promotion de manière périodique et continue et à travers des dates fixes annoncées préalablement afin de permettre aux différents candidats de préparer le dossier requis et assurer une prise en charge idoine de la gestion des parcours professionnels de la catégorie des enseignants-chercheurs et de leur permettre, après la passation des concours, d'améliorer l'encadrement pédagogique et la production scientifique et de consolider les activités sanitaires au niveau des établissements hospitaliers".