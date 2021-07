Algérie: Le Sénégal intéressé par le partenariat avec les opérateurs algériens

Mostaganem — L'ambassadeur de la République du Sénégal en Algérie, Serigne Dieye a souligné, mardi à Mostaganem, que son pays est intéressé par le partenariat avec les opérateurs algériens et le transfert de l'expérience algérienne dans les domaines de l'énergie, l'agriculture, la création d'unités industrielles (fabrication) et la formation professionnelle.

A l'ouverture de la rencontre d'affaires restreinte algéro-sénégalaise mardi au siège du groupe "Câblerie algérienne", il a déclaré que "l'Algérie possède une expérience dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de réalisation et de développement d'une base industrielle (tissu industriel) et de la formation professionnelle et a réussi à une grande proportion à développer une industrie nationale leader, avec la réduction de l'importation".

"L'Algérie dispose de l'une des meilleures industries et d'unités industrielles en Afrique. Elle est considérée comme le cœur de l'Afrique du nord et la porte sur le Bassin méditerranéen et le Sud de l'Europe", a-t-il ajouté.

M.Serigne a indiqué que "le Sénégal applique la politique d'ouverture visant à diversifier les partenaires, sans exclusive, surtout après l'adoption du plan du Sénégal émergent, qui a beaucoup besoin d'énergie et d'expérience que l'Algérie possède".

L'ambassadeur a valorisé le projet "Investissement au Sénégal" et a considéré son pays comme portière de l'Afrique de l'Ouest, tout en exprimant la disposition de son pays à accorder toutes les facilités aux investisseurs qui ont la volonté de pénétrer le marché africain, apporter une valeur ajoutée et créer des postes d'emploi.

Le diplomate sénégalais a déclaré que "ce partenariat sera fructueux aux deux parties et permet à son pays de bénéficier de l'expérience algérienne qui a eu une grande influence au Sénégal, dans le passé".

Les voies et les moyens de développer le partenariat dans le domaine énergétique au Sénégal et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest ont été abordés, lors de cette rencontre, avec la participation du groupe "Câblerie algérienne" et les filiales du groupe public "Sonelgaz", à savoir la "Société de maintenance des équipements industriels" et la société des travaux et de montage "Kahrakib".