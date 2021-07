Algérie: Tébessa - Importants moyens humains et matériels pour éteindre l'incendie dans la forêt de Djebel El Atef

Tebessa — Les autorités de la wilaya de Tébessa ont mobilisé des moyens matériels et humains "importants" pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré depuis dimanche dans la forêt de Djebel El Atef, située au chef-lieu, ont indiqué mardi les services de la wilaya.

Intervenant sur les ondes de la radio locale, le wali de Tébessa, Mohamed El Baraka Dahadj, a assuré que tous les moyens ont été mobilisés en coordination avec la direction de la Protection civile, l'Armée nationale populaire, la conservation des forêts, les services de la commune, les direction des ressources en eau et des travaux publics, le centre d'enfouissement technique, l'Entreprise nationale de génie rural et des entreprises privées.

Ce responsable a également affirmé que la Direction générale de la Protection civile a appuyé les efforts de lutte contre les flammes, dès le début de l'incendie, par les colonnes mobiles des wilayas de Souk Ahras, Guelma, El Tarf, Oum El Bouaghi et El Oued avec un total de 445 agents de divers grades et des dizaines d'engins de différents tonnages.

La colonne mobile de la wilaya de Tébessa qui compte 280 agents, 40 véhicules, trois (3) ambulances, quatre (4) véhicules de liaison et deux (2) bus a rejoint les équipes d'intervention à Djebel El Atef après avoir terminé sa mission dans les forêts de la wilaya de Khenchela, a assuré le wali.

Plus de 530 bénévoles et membres d'associations et acteurs de la société civile ont accouru vers la région depuis lundi après-midi pour contribuer aux efforts de circonscription de ces incendies, a relevé en outre, le même responsable.

M.Dahadj a aussi fait état de la mobilisation de 60 engins de divers tonnages et 7 gros camions pour ouvrir des pistes et faciliter les opérations d'intervention, dont deux relèvent de l'Armée nationale populaire, en plus de 50 citernes d'eau pour éteindre les flammes.

Le wali a ajouté que le plan d'intervention d'urgence et de secours a été déclenché après la reprise des feux, lundi après-midi, assurant que les instances sécuritaires territorialement compétentes procéderont à des enquêtes approfondies pour déterminer les causes de ces incendies et imposer les sanctions les plus lourdes aux personnes responsables.

Dans le même contexte, le responsable de la wilaya a indiqué que toutes les structures ont été mobilisées pour accueillir les familles sinistrées en cas de reprise des flammes pour les protéger, surtout après que les flammes se soient rapprochées des cités résidentielles comme Zaouïa, Zitoune et Doukane, constituant une menace pour les habitants.

Il a souligné, enfin, que les autorités locales suivent de près la situation dans la forêt de Djebel El Atef, dont l'extinction totale de l'incendie n'a pas été encore annoncée en raison des températures élevées, des vents forts et du relief accidenté