Ile Maurice: Affaire «Bal Kouler» - Raj Dayal veut qu'une magistrate se récuse

Après avoir essuyé un revers il y a deux semaines devant la division financière de la cour intermédiaire, dans le cadre d'une motion pour vice de procédure en raison du départ de deux magistrats, provoquant le redémarrage de son procès, et en raison de sa maladie, Raj Dayal, ancien ministre de l'Environnement, devait revenir en cour pour que son procès soit pris sur le fond.

Mais il a présenté une nouvelle motion, hier, devant les magistrates Nalini Senevrayar-Cunden et Naddiyya Dauhoo, qui avaient rejeté sa demande, dans leur ruling. Dans sa motion, Raj Dayal demande à la magistrate Naddiyya Dauhoo de se retirer du procès sur l'affaire "Bal Kouler".

Selon Me Avinesh Dayal, qui représente son père dans ce procès, la magistrate Naddiyya Dauhoo ne peut juger cette affaire, dit-il, car elle a été nommée vice-présidente de la cour industrielle et avait rédigé son ruling en tant que tel. «C'est conflictuel vu que dans le ruling, elle avait pris position sur les transferts des magistrats alors qu'elle-même a déjà été transférée et cela, pendant la période où elle a prononcé ce ruling», argue Me Avinesh Dayal.

L'accusation, représentée par Me Abdool Raheem Tajoodeen, soutient que la motion en elle-même constitue une procédure inappropriée. «Cette motion devrait être présentée devant le Registry et non pas devant cette instance. There is no perception of 'bias'.» Après avoir écouté les deux parties, les deux magistrates se prononceront le 22 juillet.

Raj Dayal est accusé d'avoir sollicité un pot-devin de l'homme d'affaires Soobhany pour l'achat de 50 sacs de poudre de couleur en échange d'un permis pour son projet immobilier.