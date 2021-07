Algérie: Plus de 1000 maîtres de conférence promus au rang de professeur de l'enseignement supérieur

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a annoncé, mardi à Alger, la promotion de plus de 1000 maîtres de conférence au rang de professeur de l'enseignement supérieur au titre de la 45è session de la Commission universitaire nationale (CUN).

Sur 1463 candidats, toutes spécialités confondues, pour le grade de professeur de l'enseignement supérieur, 1171 maitres de conférence ont été promus, soit près de 80 % des candidats, a indiqué M. Benziane dans son allocution lors de la cérémonie d'annonce des résultats de la 45è session de la commission universitaire nationale de promotion des maitres de conférences "A" au rang de professeur.

Les travaux de cette session ont été menés sur la plateforme numérique Progrès du 1 au 12 juillet en cours. Il s'agit de la deuxième session où les dossiers des candidats ont été traités par voie numérique dès le début de la soumission des dossiers de candidature jusqu'à annonce des résultats, et ce, dans le cadre de la stratégie du secteur visant à généraliser la numérisation, a ajouté le ministre.

Il a mis en avant , à ce titre, "le rôle primordial de la numérisation dans la facilitation et la simplification des procédures tant pour les candidats dont le nombre a augmenté de 10%, que pour les superviseurs de ce cette session", relevant que cette démarche avait également permis de réduire les dépenses de gestion à l'image des concours nationaux, et d'améliorer la qualité et la transparence lors du traitement des différents dossiers.

Après avoir distingué plusieurs membres de la Commission universitaire nationale, M. Benziane a indiqué que la promotion sur les plans d'encadrement pédagogique et de toutes les spécialités "contribuera au perfectionnement de la performance pédagogique et scientifique de l'université algérienne tout en l'appuyant pour améliorer son classement mondial". Elle contribuera aussi au soutien de la recherche scientifique face aux produits de ces élites en matière scientifiques dont les études et les articles scientifiques publiés dans des revues reconnues".