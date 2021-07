Algérie: Sénat - Ouverture de la séance plénière consacrée à l'installation des vice-présidents et des bureaux des commissions permanentes

Alger — Une séance plénière du Conseil de la Nation, présidée par Salah Goudjil, président du Conseil et consacrée à l'installation des vice-présidents et des Bureaux des commissions permanentes, s'est ouverte mardi matin.

Les Groupes parlementaires avaient tenu des réunions internes pour choisir leurs représentants qui occuperont le poste de vice-président et qui sont au nombre de cinq (5), ainsi que les membres des Bureaux des commissions permanentes.

L'article 10 du règlement intérieur de la chambre haute du Parlement stipule que les vice-présidents sont élus par le Conseil de la Nation pour une année renouvelable.

Selon l'article 11 du même règlement, les représentants des Groupes parlementaires dégagent un accord, au cours d'une réunion tenue à l'initiative du président du Conseil ou sur proposition d'un groupe parlementaire, sur la répartition des postes de vice-présidents au sein de leurs groupes, sur la base de la représentativité proportionnelle. La liste est soumise au Conseil de la Nation pour adoption.

Concernant les commissions permanentes du Conseil de la Nation, l'article 16 stipule que le Conseil constitue neuf (9) commissions permanentes qui sont: la commission des Affaires juridiques, administratives et de droits de l'Homme, la commission de la Défense nationale, la commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger, la commission de l'Agriculture et du développement rural, la commission des Affaires économiques et des finances et la commission de l'Education, de la formation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses.

Le Conseil de la Nation constitue ses commissions pour une durée d'une année renouvelable. Tout membre du Conseil peut faire partie d'une seule commission permanente.