Afrique: Le Nigeria lance une mini-grille solaire

Alors que le président Muhammadu Buhari du Nigéria a lancé la centrale solaire à micro-réseau de 1,52 MWp pour améliorer l'accès à l'électricité à Abuja, la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed, a réaffirmé que les défis de la pauvreté énergétique pourraient être surmontés par une action collective.

Ensemble, nous pouvons et devons mettre fin à la pauvreté énergétique et garantir un monde juste, résilient et sain pour tous.

"Ensemble, nous pouvons et devons mettre fin à la pauvreté énergétique et garantir un monde juste, résilient et sain pour tous," a- t-elle déclaré lors de la mise en service du système de micro-réseau solaire 1,52MWp/2,28MWh et de la rénovation énergétique du siège du ministère fédéral des Travaux et du Logement, à Mabushi, Abuja.

Le système de micro-réseau solaire a été mis en service le mardi 6 juillet 2021 par le président, S.E. Muhammadu Buhari, qui était représenté par le secrétaire au gouvernement de la Fédération, M. Boss Mustapha.

Le président a noté que "Ce parc solaire de 1,5 MW, qui est le plus grand projet solaire pour un bâtiment public en Afrique, nous permettra de réduire les émissions de carbone et nous sommes fiers de contribuer à la sauvegarde du climat pour les générations futures."

Le président Buhari a souligné que l'accès à l'électricité améliorerait la prestation de services dans le secteur public et se traduirait par une plus grande facilité à faire des affaires, "ce qui est un objectif majeur de nos plans économiques pour développer l'économie nigériane et créer des emplois".

La Vice-Secrétaire générale des Nations Unies a également révélé que 759 millions de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'électricité et à toutes les possibilités qu'elle offre pour atteindre les objectifs de développement durable. 2,6 milliards de personnes n'ont pas accès à des combustibles et à des technologies propres pour cuisiner, s'éclairer ou se chauffer.

"C'est un grand plaisir pour moi de participer aujourd'hui à cette cérémonie de lancement, qui souligne l'engagement du Nigeria en faveur de la transition énergétique grâce aux énergies renouvelables. a-t-elle ajouté.

Le ministre des travaux et du logement, M. Babatunde Fashola, a déclaré : "Ce que nous avons livré, sur la base du mandat du Conseil exécutif fédéral, est un système solaire de 1,52 MW qui fournira une alimentation électrique ininterrompue à cinq blocs abritant le ministère des travaux et du logement et le ministère de l'environnement et des terres."

Il a ajouté que le projet a employé 382 artisans et 176 travailleurs qualifiés pendant toute sa durée, car il s'inscrit dans le cadre du plan de relance et de croissance économique du gouvernement, qui vise à créer des emplois.