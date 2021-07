Maroc: PSG - Achraf Hakimi, le huitième défenseur le plus cher du monde

En signant au PSG, pour 60 millions d'euros, le Marocain, Achraf Hakimi, est devenu le huitième défenseur au monde le plus cher. Détrônant ainsi un certain Benjamin Mendy.

Achraf Hakimi, fait désormais partie du top 10 des défenseurs les plus chers de l'histoire du football mondial, avec son déménagement au Paris Saint-Germain cet été, en provenance de l'Inter Milan.

En effet, le défenseur marocain, est passé dans une autre dimension ces vacances d'été. Il est désormais parmi les dix défenseurs les plus couteux de l'histoire du football mondial. Formé au Real Madrid, c'est à l'âge de 17 ans qu'il décide de porter les couleurs de son pays d'origine, le Maroc. Il va même participer au mondial 2018 et terminer troisième meilleur plus jeune joueur, derrière Daniel Arzani et un certain Kylian Mbappe. Il aura connu des prêts, qui lui auront permis de s'aguerrir. Notamment à Dortmund et le dernier en date, à l'Inter Milan, avec lequel il a terminé champion d'Italie saison 2020-2021.

Hakimi devant Benjamin Mendy

En juillet 2017, Benjamin Mendy signait à Manchester City, pour 57, 5 millions d'euros et devenant ainsi le huitième défenseur le plus cher de l'histoire du football. Mais avec ce transfert du Marocain, Achraf Hakimi au PSG, Mendy cède donc sa place et passe à la neuvième place.

Le top 10 des défenseurs les plus chers du monde

Harry Maguire 87 M d'euros

De Ligt 85,5 M d'euros

Virgil Van Djik 84,65 M d'euros

Lucas Hernadez 80 M d'euros

Ruben Dias 71,6 M d'euros

Joao Cancelo 65 M d'euros

Aymeric Laporte 65 M d'euros

Achraf Hakimi 60 M d'euros

Benjamin Mendy 57,5 M d'euros

John Stones 55,6 M d'euros