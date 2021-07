Afrique: Hervé Kenfack, fondateur de l'écosystème klappers - "Nous voulons contribuer à la création de plus de richesses au profit des entrepreneurs"

« Nous voulons contribuer à la création de plus de richesses au profit des entrepreneurs, booster l'économie et impacter la qualité de vie des communautés, par la technologie ». C'est ce qu' a déclaré Hervé Kenfack, le fondateur de l'écosystème Klappers, qui a présenté son outil, le vendredi 9 juillet 2021, à Abidjan, aux entrepreneurs ivoiriens .

Il a indiqué que Klappers, est un écosystème pour la promotion du « made in Côte d'Ivoire » et l'accélération de l'entrée en vigueur de la zone économique de libre échange continentale africaine (Ziecaf). « Le potentiel de l'Afrique, d'ici 2025, est estimé à 75 milliards de dollars. Se mettre ensemble est une nécessité », a-t-il fait savoir.

Il a justifié son engagement par le faible dispositif d'accompagnement à l'exportation , l'éducation inadaptée, les petits boulots, le chômage et l'instabilité sociale, l'absence d'adressage physique et défi du "dernier kilométrage"...

« il y a une jeunesse créative et dynamique. Il y a également une technologie accessible et l'amélioration d'accès à internet. A cela, il faut ajouter la progression de la culture digitale pour acheter et communiquer, sans compter les moyens de paiements dématérialisés, la puissante diaspora attachée à ses racines et la propension aux produits africains », a-t-il fait savoir. Avant Abidjan, la start up africaine Klapeers a été présentée à Libreville et à Douala.