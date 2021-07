Sénégal: Programme d'urgence pour l'emploi des jeunes - «Xëyu Ndaw ñi» entre dans sa phase active

La cérémonie de signature des premiers contrats de travail en hygiène publique et cadre de vie dans le cadre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio- économique des jeunes, « XËYU NDAW ÑI » a eu lieu hier, lundi 12 juillet dans les départements de Dakar et de Guédiawaye. C'était en présence du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique, Abdoulaye Saydou Sow, et trois de ses homologues ministres.

La cérémonie de signature de ces premiers contrats de travail en hygiène publique et cadre de vie a été présidée par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'- Hygiène Publique, Abdoulaye Saydou Sow et ses homologues ministres de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Dame Diop, de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall et de l'Economie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara. « Cette toute première cohorte de jeunes nouvellement recrutés fait donc notre fierté et sera le fer de lance de cette nouvelle impulsion que nous voulons donner à la création d'emplois.

Leur recrutement à travers différentes plateformes et finalisé au niveau des pôles emplois institués à cet effet, s'est déroulé dans des conditions de transparence et suivant des critères objectifs conformes à l'orientation déclinée. C'est l'occasion pour moi de magnifier le travail conduit par les services de l'Etat des différents ministères traduisant ainsi, la complémentarité et la solidarité qui doivent guider au quotidien et en tout lieu l'action publique », a déclaré Abdoulaye Saydou Sow.

En effet, ce recrutement en hygiène publique et du cadre de vie entre dans le cadre du Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socioéconomique des jeunes, « XËYU NDAW ÑI ». Sur ce, 65000 jeunes vont être recrutés dans tout le Sénégal dont 12000 dans les domaines du cadre de vie et de l'hygiène publique.

A l'occasion de la cérémonie, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique a tenu à féliciter les jeunes. « Je vous engage à donner le maximum de vous-même pour que le Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio- économique des jeunes, XËYU NDAW ÑI dont vous êtes les précurseurs soit un succès au grand bénéfice de toute la jeunesse sénégalaise », a fait savoir Abdoulaye Saydou Sow. Dans les prochains jours, « XËYU NDAW ÑI » sera lancé au niveau de toutes les capitales départementales et toutes les communes du Sénégal.