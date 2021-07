Sénégal: Grève des travailleurs des minibus «Tata» - Les usagers interpellent l'etat et aftu pour trouver un terrain d'entente

Depuis hier, lundi 12 juillet 2021, les travailleurs des minibus de l'Association de Financement des Transports Urbains (AFTU) sont en grève de 48 heures. La raison, ces agents dénoncent les mauvaises conditions de travail et exigent leur contractualisation et le respect des accords signés. Une situation qui cause déjà des désagréments et qui paralyse partiellement le transport urbain dans la capitale sénégalaise (Dakar), depuis hier lundi. Face à cette situation, les usagers interpellent l'Etat du Sénégal et demandent aux patrons d'AFTU de trouver un terrain d'entente avec les grévistes afin de régler ce problème.

C'est l'inquiétude la mieux partagée parles usagers des minibus «Tata». A cause d'une grève de 48h déclenchée hier, lundi 12 juillet 2021, parles travailleurs des minibus de l'Association de Financement des Transports Urbains (AFTU), c'est une nuée de personnes qui s'agglutine au niveau des différents ronds-points, arrêts bus de Dakar et sa banlieue. Conséquence, des travailleurs ont eu du mal à rejoindre leur lieu de travail, des étudiants et les élèves dont ceux et celles qui sont en composition sont arrivés en retard hier, lundi. Ils ont été nombreux à être bloqués au niveau des arrêts. C'est le cas de cette jeune étudiante étrangère, trouvée à un arrêt bus sur l'avenue Bourguiba, qui a requis l'anonymat. «Je ne savais pas que les travailleurs d'AFTU étaient en grève. Alors, je pense que la situation, elle, est pénalisante pour nous qui prenons les bus "Tata"», a déclaré, cette étudiante. Habillée en tee-shirt rouge, portant son masque, l'étudiante ajoute ceci : «mais je trouve cela à la fois légitime pour les travailleurs d'AFTU qui sont en grève. Parce que quand tu travailles, tu dois avoir un bon gain à la fin du mois pour pouvoir aider ta famille». Non loin de là, nous avons rencontré M. Paul, la quarantaine, habillé en tee-shirt blanc et en pantalon "Jean".

A la question de savoir s'il est au courant de la grève, il répond : «vraiment, je ne suis pas un habitué des bus Tata, mais parfois j'en prends. Actuellement, j'en ai vraiment besoin parce que je devais me rendre en ville. Voilà que je suis coincé là, sans que je sache quoi faire. Et puis, je ne parviens pas à trouver les bus Dakar Dem Dikk. C'est un handicap, on ne peut vaquer à ses occupation ou aller régler ses besoins comme il faut». M. Paul interpelle les autorités pour trouver une solution à cela. «Vraiment, c'est décourageant. Donc, s'il y a quelque chose que nos dirigeants peuvent faire, il faut qu'ils fassent que les choses redeviennent à la normale».

Poursuivant, il ajoute : «je crois que les problèmes qu'évoquent les travailleurs d'ATFU sont partout les mêmes dans tous les secteurs. Actuellement, les gens sont fatigués et c'est à l'Etat de faire quelque chose pour ces travailleurs. Alors, s'il faut régulariser cela, augmenter les salaires, il est grand temps que le gouvernement réagisse. Etant donné que les choses augmentent du jour au lendemain ; donc il faut aussi que les salaires augmentent. Mais si les salaires stagnent, ils n'augmentent vraiment pas, ça ne va pas». C'est pourquoi, pour lui, «l'Etat doit prendre ses responsabilités et aider à trouver une solution par rapport aux revendications de ces travailleurs qui réclament de meilleures conditions.

Dans des usines et certaines sociétés, un peu partout, on voit que tout le monde est en grève. Vraiment ça ne va pas du tout dans ce pays», se désole M. Paul. «Pour venir ici, j'étais obligé de prendre un car rapide. Je dois aller voir une traductrice quelque part. Ensuite, revenir pour prendre soit un bus Tata pour me rendre en ville. Mais, voilà que je suis là, jusqu'à présent je n'arrive pas à trouver un bus», a-t-il fait savoir.

«Tout compte fait, je suis en train de voir est-ce que je ne vais pas prendre un taxi. Puisque je dois aller en ville et revenir avant 14 heures à la maison, parce que je dois partir au boulot. En tout cas, c'est difficile pour nous, les usagers, surtout qui n'avons pas de voiture», a tonné cet homme. Son compatriote M. Ndiaye, trouvé assis à l'arrêt bus, masque couvrant la bouche et le nez, lunette aux yeux, abonde dans le même sens. Selon lui, la grève des minibus Tata n'est pas sans complication pour les usagers. De surcroît un jour ouvrable, surtout un premier jour/début de semaine. Alors, «pour que ce genre de situations ne se reproduise pas, c'est l'administration de la société AFTU qui doit trouver une solution à ce problème.

Afin de trouver un terrain d'entente avec les travailleurs». En outre, «AFTU doit savoir gérer ces emplois pour que ces problèmes ne se répètent plus parce que si les minibus Tata ne circulent pas, cela pénalise tout le monde et ça n'arrange personne. Donc, la solution c'est de donner aux travailleurs ce qu'ils réclament afin qu'ils reprennent le travail pour que le transport urbain revienne à la normale pour le bien de tout le monde», a conclu M Ndiaye.