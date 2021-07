Sénégal: Afrobasket 2021 - L'équipe nationale masculine anticipe le début du stage

Logé dans le groupe D, le Sénégal affute les armes pour l'Afrobasket 2021. Touché par le Covid19 qui a été à l'origine de leur forfait pour le tournoi de qualification olympique à Belgrade en Serbie. De retour au Sénégal, la tanière a démarré la préparation pour la compétition continentale.

Au micro de Basket Senegal, le coach adjoint Desagana Diop a expliqué la décision d'avancer le début de la préparation même si ce n'est pas encore officiel. "Avec le Covid19, on peut dire que notre préparation a été coupé. Là, on a demandé aux joueurs de venir s'entrainer. Mais ce n'est pas encore officiel. On continue le travail. Aujourd'hui, ca s'est bien passé. On a travaillé les systèmes, sur la défense." Ce lundi, les Lions se sont réunis au stadium Marius Ndiaye.

Le groupe n'est pas encore au complet mais il le sera au courant de la semaine. "Gorgui Dieng a eu un imprévu. Louis Adams et Malick Dime vont rejoindre Jean Jacques Boissy et Pape Moustapha Diop suivent le protocole sanitaire. On compte s'entrainer toute la semaine" informe le porte-parole du jour. "C'est important de le faire parce que les équipes qu'on va rencontrer à l'Afrobasket, ont joué des matchs. C'est à l'image du Nigéria qui va disputer les Jeux Olympiques, la Tunisie ou encore l'Egypte. Donc, il faut prendre de l'avance. On devait jouer avec des équipes comme Porto Rico, Italie ou Serbie mais avec le Covid qui nous affecté, on n'a pas pu disputer un match jusqu'ici. C'est pourquoi, on a jugé nécessaire d'anticiper sur le travail.

Toutefois, la santé est plus importante" a t'il fait savoir. La 30e édition de l'Afrobasket masculin va démarrer le 23 aout prochain. Le Sénégal loge dans le groupe D avec le Cameroun, le Sud Soudan et l'Ouganda. Les Lions disputeront leur premier match de poule le 25 aout face à l'Ouganda.