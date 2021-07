Madagascar: Fraude et vol d'électricité - Reprise de la campagne de ratissage

Les pertes inexpliquées figurent parmi les principaux facteurs de blocage des activités de la Jirama, en termes de performance et d'amélioration de la qualité de service.

La campagne de lutte contre les vols, les branchements illicites et les fraudes a déjà permis d'afficher une nette réduction de ces pertes, bien que la qualité de service soit encore loin de satisfaire les usagers. Hier, la Jirama a annoncé le renforcement de la campagne de ratissage, pour lutter efficacement contre ces cas de fraude et de vol. « Nous avons constaté une prolifération des activités illicites, traduisant des vols d'électricité et une dégradation des équipements de la Jirama. Ces activités s'opèrent sous plusieurs formes, réduisant considérablement la puissance de l'électricité destinée aux usagers en règle et pouvant également conduire à la dégradation des appareils qu'ils utilisent », a affirmé la Jirama, dans un communiqué diffusé hier après-midi. Par ailleurs, la société d'État a également signalé l'existence d'usurpateurs, qui prétendent être des agents de la Jirama pour soutirer de l'argent aux usagers en proférant des menaces ou en installant des matériaux qui n'appartiennent pas à la Jirama. En effet, ces actes se multiplient, bien que plusieurs escrocs soient déjà condamnés et incarcérés. « Pour solutionner le problème, les équipes de la Jirama vont faire une descente, pour une campagne de ratissage. Des mesures exemplaires seront appliquées aux malfaiteurs », a déclaré la Jirama. Celle-ci invite d'ailleurs les usagers à dénoncer les tentatives d'escroquerie de ce genre, en appelant le 3547.

Dispositifs. À noter que pour réduire les pertes inexpliquées, la Jirama a déjà appliqué une série de solutions, parmi lesquelles figure la mise en place de compteurs intelligents évolués et communicants pour transmettre, de façon automatique, une information plus fréquente, fiable et précise de la consommation du client. Cette solution permet également à l'usager d'avoir une connaissance plus fine de sa consommation et de ses habitudes de consommation. Chez les consommateurs, les solutions de ce type sont appréciées pour écarter les doutes sur l'exactitude du comptage et de la facturation d'électricité. Cependant, c'est sur ces nouveaux dispositifs que les escrocs misent pour soutirer de l'argent aux usagers, en installant auprès des ménages des équipements à l'insu de la Jirama. Un fait qui requiert une grande prudence pour les usagers.