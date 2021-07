Madagascar: Ambovombe - La construction de la banque alimentaire sur les rails

Le renforcement de la résilience de la population dans le Sud se traduit à travers plusieurs actions pilotées par l'État.

L'État malgache mobilise actuellement ses forces pour apporter sa contribution pour aider la population dans le Sud du pays. Cet appui ne se limite pas seulement aux aides d'urgence car des projets pérennes sont déjà sur les rails. Selon la Cellule de prévention et gestion des urgences (CPGU), la construction du Centre de réhabilitation nutritionnelle et des médicaments (CRNM) se poursuit et celle du centre de santé est en cours de finition pour Ambovombe et Amboasary. La construction du réfectoire et de la banque alimentaire a également démarré pour Ambovombe. L'objectif du gouvernement étant d'alléger la souffrance de la population la plus touchée, subissant la sécheresse. Pour réduire leur vulnérabilité, des actions multisectorielles seront encore menées dans cette partie du pays dans le temps à venir.

Multisectoriels. Depuis janvier 2021, plusieurs actions ont été menées par l'État au profit de la population sévèrement touchée par la sécheresse. C'est le cas dans les régions Anosy Androy et Atsimo-Andrefana à travers les caravanes du Sud et les autres appuis issus de différents secteurs. Citons aussi l'appui particulier du Centre de commandement opérationnel contre le kere (CCOK) et l'Office régional de nutrition (ORN) dans l'Androy, plus précisément, aux ménages des femmes enceintes et allaitantes ainsi qu'aux enfants de moins de 5 ans souffrants de malnutrition modérée de la commune Marovato Befeno. Grâce à ce soutien, 100 ménages ont bénéficié de 2,5 tonnes de riz et chaque foyer a eu droit à 5 kg d'haricot chacun. De la farine enrichie et du Plumpy'Sup ont été aussi distribués par l'ORN. La distribution de ces vivres a été minutieusement supervisée par l'équipe de la CPGU.