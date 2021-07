Cote d'Ivoire: Résilience post-conflit - Cap sur une stratégie de paix durable en Côte d'Ivoire

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a ouvert, jeudi, un atelier de concertation des acteurs à Ivotel Plateau.

Identifier les vulnérabilités structurelles, évaluer les capacités de résilience post-conflit de la Côte d'Ivoire, puis élaborer une stratégie nationale de paix visant à renforcer et vulgariser les actions de solidarité et de cohésion sociale du gouvernement.

C'est à cet exercice qu'ont été conviés, les 8 et 9 juillet, des experts et des représentants de l'administration publique, d'organisations de jeunesse, des femmes de la société civile, des forces de défense et de sécurité, du secteur privé, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et de l'Union africaine (Ua) à l'occasion d'un atelier de consultation à Ivotel Plateau.

Organisée par l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale (Oscs), la rencontre a été ouverte par la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté. Myss Belmonde Dogo a appelé les participants à débattre sans faux-fuyant sur les risques sociaux en tout genre et les capacités des populations à faire face aux chocs des conflits.

« Les résolutions, à l'issue des travaux, vont contribuer à élaborer une stratégie bien adaptée, permettant de s'attaquer de manière efficiente aux facteurs de vulnérabilité de notre pays et renforcer davantage sa résilience », a relevé la ministre.

Myss Belmonde Dogo a, par ailleurs, indiqué que les conclusions de l'atelier vont permettre au gouvernement de prendre des mesures pour atténuer les causes de vulnérabilité et de conflits violents en Côte d'Ivoire.

La représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine à Abidjan, Mayuma Kala, s'est félicitée de la qualité des échanges. Dont les conclusions devraient contribuer à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire.

Le directeur général de l'Oscs, Tiozohon Ibrahim Coulibaly, cheville ouvrière de l'atelier, a exprimé sa reconnaissance à l'Union africaine pour l'opportunité offerte à la Côte d'Ivoire de mettre en place des outils de renforcement de la paix au lendemain de la crise qu'elle a connue.

« Dans les jours à venir, un atelier de validation permettra à la Côte d'Ivoire d'adopter le rapport final de cette activité. Ce document sera ensuite transmis aux institutions partenaires pour la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la promotion des actions de solidarité, de paix et de cohésion sociale », a fait savoir le patron de l'Oscs.