Madagascar: Milieu scolaire - La prévention des maladies à renforcer

La prévention de plusieurs maladies, notamment, le coronavirus sera renforcée en milieu scolaire. Les élèves, les enseignants et le personnel administratif des établissements scolaires publics vont pouvoir respecter davantage les gestes barrières pour prévenir la propagation du virus de Covid-19. Près de trois millions sept cent cinquante mille élèves vont utiliser des dispositifs de lavage des mains (DLM) sans contact.

Les établissements scolaires de dix régions prioritaires, et celles des chefs-lieux de districts les plus peuplés, soient, dix-neuf mille établissements scolaires publics, vont bénéficier d'un DLM sans contact de 60 litres, ou trois unités de 20 litres chacun, et d'un carton de savon. « Le lavage des mains avec du savon constitue l'un des moyens les plus efficaces de préserver la santé et de prévenir la transmission de plusieurs maladies non seulement, la Covid-19, mais aussi les infections respiratoires et les diarrhées. À travers ce fonds additionnel, le Partenariat mondial pour l'éducation se soucie de préserver la santé et le bien-être d'élèves, d'enseignants et d'autres personnels scolaires », souligne Michel Saint Lot, représentant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) à Madagascar.

C'était à l'École primaire publique (EPP) Bernard Canut à Faravohitra, hier, dans le cadre de la cérémonie de remise de la dotation pour les établissements scolaires. La ministre de l'Eau, de l'hygiène et de l'assainissement, Voahary Rakotovelomanantsoa, a fait valoir que cette dotation de DLM, est une action pour freiner la propagation de la Covid-19.

« L'appui du Partenariat Mondial pour l'Éducation (GPE) de la Banque Mondiale avec le soutien de l'UNICEF nous a permis de mettre à la disposition de 19 000 établissements scolaires des DLM. Ces dotations renforceront une stratégie de réponse nationale pour assurer la continuité éducative à court, moyen et long terme », soutient, pour sa part, la ministre de l'éducation nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala.