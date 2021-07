Cote d'Ivoire: Lutte contre le Covid-19 - Une campagne de vaccination dénommée « Un effort de plus » lancée

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, Mtn-Ci a lancé, en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, une compagne de vaccination dénommée "One more push" ou "Un effort de plus".

Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu le 9 juillet 2021, à Abidjan-Plateau. Notons que c'est un programme en cours dans les 22 opérations du groupe. Cette campagne sera marquée par des spots à la télévision, des messages à la radio, des affichages publicitaires, une communication digitale sur les réseaux sociaux, etc.

« Cette campagne vise à encourager les populations à continuer d'observer les gestes barrières notamment le port du masque, à les encourager à se faire vacciner contre le Covid-19 et à féliciter tous ceux qui se sont déjà vaccinés. C'est une véritable cause nationale », a indiqué Djibril Ouattara, directeur général de Mtn-Ci.

Avant d'indiquer que c'est un appel à rester mobilisés dans la lutte contre cette pandémie et à donner un coup de pouce supplémentaire pour une immunité collective. Car dit-il, « le Covid-19 a été déclaré comme une pandémie par l'Oms et il est important d'être en avant-garde ».

Aka Charles Koffi, directeur de cabinet, représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a indiqué qu'un plan de riposte sanitaire a été mise en place au niveau national. Ce, en vue de prévenir la maladie, détecter, isoler et traiter les cas et suivre les contacts des malades.

Selon lui, les résultats de cette action sont satisfaisants car la pandémie connaît aujourd'hui une régression notable. C'est pourquoi, il a félicité la compagnie de téléphonie mobile pour cette initiative citoyenne avant d'inviter les populations à se faire vacciner.

Selon le Pr. Daniel Ekra, directeur du programme élargi de vaccination, le bilan sanitaire révèle 48 739 personnes dépistées positives (à la date 8 juillet 2021) dont 317 décès et 346 cas actifs. La campagne de vaccination mise en place par le gouvernement s'inscrit dans un processus global.

La Côte d'Ivoire enregistre 821 290 personnes vaccinées à la date du 6 juillet 2021 (la campagne a débuté en février 2021). L'objectif du pays est d'atteindre plus de 16 millions de personnes vaccinées d'ici la fin de la campagne dont 7 millions d'ici la fin de 2021 (soit 1 million/mois).

Depuis 2020, l'entreprise de téléphonie mobile s'est résolument engagée auprès du gouvernement ivoirien dans la lutte contre le coronavirus, à travers des dons de matériel de communication aux sapeurs-pompiers, la mise en place d'un centre d'appel dédié à la jeunesse d'un coût de 300 millions de FCfa, d'équipements médicaux et de matériel de communication au Chu de Treichville, etc.