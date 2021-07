Sénégal: Kaolack / 10e anniversaire du rappel à Dieu de feu Serigne Mamoune Niasse - Appel à immortaliser un «grand serviteur de la nation»

Le 10e anniversaire du rappel à Dieu de feu Serigne Mamoune Ibrahima Niasse, célébré samedi 10 juillet dernier, a été un moment solennel de recueillement et prières en faveur d'un homme de Dieu, et de bonté, mais également un prétexte pour sa famille, ses parents et proches de plaider pour le souvenir de ce "grand serviteur de la nation, qui a tout donné au peuple sénégalais pendant sa vie".

Ils en appellent ainsi à baptiser un quelconque édifice public d'envergure ou autre patrimoine matériel de l'Etat au nom de "Serigne Mamoune Ibrahima Niasse". Puisque, pour la famille de feu Serigne Mamoune Ibrahima Niasse, certains certaines infrastructures portent des noms de figures étrangères, importés au Sénégal, pour ce même droit, donner le nom de Mamoune Ibrahima Niasse à un édifice public dans le pays est assez éloquent. Ne serait-ce que pour se souvenir d'un «grand patriote» qui n'avait que le Sénégal comme ligne de mire.

Déjà, en Arabie saoudite, et dans d'autres pays Africains comme le Nigéria et le Mali, cette distinction portée sur cet homme de vertus ne fait plus de doute. Car chaque année, une journée entière de célébration est dédiée, dans ces pays, à la mémoire de cet illustre personnage avec qui les autorités respectives de ces Etats entretenaient de cordiales relations humaines.

Au milieu des années 2000, alors que la crise au Darfour battait son plein, Serigne Mamoune Ibrahima Niasse, alors Ambassadeur itinérant sous le régime de l'ancien président Abdoulaye Wade, était l'un des rares Sénégalais à se rendre sur le terrain des opérations à la recherche de paix.

Et si aujourd'hui, cette région du continent retrouve sa stabilité sociale, et sa marche vers l'avenir, elle le doit incontestablement à cet imminent négociateur qui, parmi tant d'autres, a réussi à l'époque à convaincre la plupart des combattants, fidèles de son père El Hadji Ibrahima Niasse (Baye), à déposer les armes. Une démarche qu'il avait d'ailleurs entreprise au nom du Sénégal, dans le simple but de rehausser la diplomatie sénégalaise pour la placer en haut de l'élite africaine.

Mais Serigne Mamoune Ibrahima Niasse ne s'est pas limité à cela, car il a poursuivi cette recherche de paix partout en Afrique, au Nigéria, au Mali et dans tous les autres pays secoués à l'époque par des guerres tribales. Et pourtant, malgré ce calendrier si chargé, l'- homme continuait à soigner ses relations dans le monde et poursuivait de manière constante ses actions de solidarité en direction des peuples.

Ainsi, au-delà de cette remémoration d'un passé élogieux, ce 10e anniversaire de la disparition de Serigne Mamoune Ibrahima Niasse a aussi été un grand moment de communion entre hommes politiques et religieux, deux parties quasi distinctes que le défunt homme a toujours essayé de rapprocher toute sa vie durant et jusqu'à son dernier souffle.