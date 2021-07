Afrique: Appui à l'initiative Covax - la Chine annonce la fourniture immédiate de 110 millions de doses de vaccins

La Chine entend appuyer l'initiative Covax avec la fourniture immédiate de 110 millions de doses de vaccins contre la Covid-19.

Des laboratoires pharmaceutiques chinois vont fournir, immédiatement, 110 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 aux participants de l'initiative Covax. Selon un communiqué de presse, les vaccins chinois de Sinopharm et de Sinovac ont été approuvés en début d'année par l'Organisation mondiale de la santé (Oms) pour une utilisation d'urgence. «Les accords, qui interviennent à un moment où le variant Delta du nouveau coronavirus présente un risque croissant, permettront de mettre immédiatement 110 millions de doses à la disposition des participants du projet Covax, l'initiative internationale de vaccination contre la Covid-19 codirigée par l'Oms », lit-on dans le document.

Jusqu'à présent, ajoute la même source, la Chine a fourni à plus de 100 pays et organisations internationales 500 millions de doses de vaccins et de concentrés contre la Covid-19, ce qui représente un sixième de la production mondiale actuelle de vaccins contre la Covid-19.

Guo Xuejun, Directeur général adjoint du département des affaires économiques internationales du Ministère chinois des Affaires étrangères, a indiqué, lors d'une interview accordée à l'agence de presse Xinhua, que la Chine avait également soutenu activement d'autres pays en développement dans la production de vaccins afin d'accroître la capacité mondiale de production de vaccins.

«La Chine a toujours répondu aux besoins nationaux et étrangers en matière de vaccins contre la Covid-19 », a souligné M. Guo, ajoutant que la Chine s'oppose au nationalisme dans le domaine des vaccins.

Selon lui, avec l'aide du Gouvernement chinois, les entreprises chinoises de vaccins ont réalisé une production conjointe de vaccins dans des pays tels que les Émirats arabes unis, l'Indonésie, la Malaisie, l'Égypte, le Brésil, la Turquie, le Pakistan et le Mexique, avec une production supérieure à 200 millions de doses. M. Guo a noté que parmi les 140 pays qui ont signé des documents de coopération dans le cadre de la Ceinture et la Route avec la Chine, 84 ont proposé d'introduire les vaccins chinois au cours du premier semestre de l'année. Il a ajouté que la Chine a réagi positivement à tous ces pays et a fourni des vaccins. À l'avenir, soutient-il, la Chine continuera de travailler avec toutes les parties pour renforcer la coopération en matière de vaccins et améliorer encore l'accessibilité et le coût des vaccins dans les pays en développement afin de contribuer davantage à la lutte contre la pandémie et à la promotion de la reprise économique.