Cote d'Ivoire: Afrik'Connexion - Le Niger, pays invité d'honneur de la 3è édition

La Fondation Afrik'Orizon a procédé ce mardi 13 juillet 2021, à la Maison de la presse, à Abidjan-Plateau, au cours d'une conférence de presse, au lancement officiel de la 3e édition d'Afrik'Connexion.

Pour cette édition, le Niger a été retenu comme pays invité d'honneur et elle sera parrainée par le ministre nigérien de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Hamid. Le thème principal retenu est : « Réseaux sociaux, culture africaine et préservation de la paix ».

« A travers ses actions, la Fondation Afrik'Orizon veut créer un cadre de rapprochement entre les communautés des différentes Nations africaines, entre les acteurs culturels, touristiques et favoriser des rencontres d'affaires entre les entrepreneurs », a déclaré Mme Elvire Kissi, présidente de ladite fondation, initiatrice de l'événement.

Les objectifs de cette rencontre sont, entre autres, promouvoir la paix, la cohésion sociale et l'intégration à travers les valeurs culturelles africaines ; célébrer le mérite des personnes qui œuvrent pour le développement de la culture africaine et pour la paix, et surtout distinguer des récipiendaires pendant qu'ils sont encore en vie.

Cette 3e édition connaît une grande innovation car elle se tiendra en deux étapes. La première étape aura lieu à Paris le 24 septembre 2021, en marge de la Journée internationale de la paix, où une soirée culturelle panafricaine sera organisée pour permettre aux communautés africaines vivant hors de la Côte d'Ivoire de se retrouver autour de leurs cultures.

Quant à la seconde, elle se déroulera le 15 novembre 2021, à Abidjan-Treichville, espace canal au Bois. Il y aura, entre autres, la prestation de troupes des pays participants, une exposition et un panel portant sur le thème central de cette 3e édition.

A noter que cette année, le prix spécial Cedeao et celui de la catégorie meilleur mécène culturel viendront s'ajouter aux prix existants.