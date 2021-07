Sénégal: En toile de fond - Unité, diversité et... divergences dans la construction européenne

Le dernier jour d'une compétition est synonyme de remise de médailles et trophées. C'est le moment des congratulations pour les vainqueurs et de désolation pour les vaincus. La 16ème édition du Championnat d'Europe de football qui vient de se terminer à Londres n'a pas échappé à ce rituel qui marque, comme un usuel, toutes les grandes compétitions.

Sur les terrains de football, cette compétition a répondu aux valeurs véhiculées par le sport avec la ferveur qu'il charrie. En dehors des stades, l'Euro 2020, qui a été reporté d'une année à cause de la Covid, a servi de confrontations et ainsi projeté les divisions de la communauté européenne.

Depuis sa création en 1957 par le Traité de Rome, l'Union européenne qui est passée de 6 États à aujourd'hui 27 est en train de connaître quelques fissures et salissures dans sa construction. Pour le soixantenaire de cet Euro de football (1960-2020), l'Uefa avait décidé de jouer la compétition dans 11 villes de 11 pays différents.

Certainement pour montrer que la construction de l'Union européenne est aujourd'hui aboutie comme le théorisait l'économiste hongrois Béla Balassa. Un des penseurs les plus cités dans les études liées à l'intégration économique et politique, Balassa, a détaillé les différentes étapes du processus d'intégration régionale : d'abord la zone de libre-échange, ensuite l'union douanière, le marché commun, puis l'union économique et monétaire et enfin la monnaie unique.

Un processus suivi dans la construction de l'Union européenne et qui en a fait aujourd'hui un modèle abouti d'intégration, la première zone économique mondiale et la première bénéficiaire de la mondialisation. Après plus de soixante ans d'existence, l'Union européenne, avec l'âge, commence à avoir une démarche chancelante et hésitante comme une vieille dame. Des divergences et des contingences d'ordre politique, économique, religieux et culturel, sont venues rappelées à l'Europe qu'elle manque d'homogénéité et d'unité dans sa construction.

Les premiers coups de semonce ou alertes sur la fiabilité et viabilité de la construction d'une Europe unie politiquement et économiquement ont tonné avec la crise de la dette publique grecque en 2008. S'en sont suivis d'autres événements comme le Brexit avec cette sortie douloureuse du Royaume Uni de l'Union européenne en 2016 et finalement actée le 31 janvier dernier.

INTERDÉPENDANCE ET INDÉPENDANCE. Immigration, Russie, Turquie, Chine, droits des personnes Lgbt, autant de questions aujourd'hui où l'Europe des 27 agit dans l'unité, la diversité et les divergences. Sur de nombreuses questions, les pays européens n'ont pas réussi, contrairement depuis des années, à adopter une position commune.

L'Euro de football a ainsi servi de tribune pour voir sur les terrains sportifs les divergences politiques européennes qui sont ainsi apparues au grand jour et sous le feu des projecteurs. Le projet de loi hongrois, jugé discriminatoire pour les homosexuels et transgenres, qui est entré en vigueur, le 1er juillet au moment de la compétition européenne de football, a ainsi déclenché des polémiques et a joué un rôle striker dans les stades de football.

L'épisode de la tentative d'illumination de l'Allianz Arena de Munich aux couleurs arc en ciel, lors d'un match de la Hongrie et finalement interdite par l'Uefa, pour motifs que son «organisation est politiquement et religieusement neutre» est là pour confirmer cela. Au-delà de cette question, les divergences européennes se sont étendues avec la Russie, la Turquie, la Chine, des États où, d'après les Européens, l'indépendance de la justice ou la liberté d'expression et des médias ne sont pas respectées.

C'est ainsi que la posture de sanction ou de coopération qui est brandie à chaque fois face à ces pays ne fait pas l'unanimité entre les pays européens. C'est l'exemple du projet de coopération économique comme le gazoduc russe Nord Stream 2, auquel l'Allemagne accorde une grande importance face à d'autres pays qui y sont hostiles parce qu'amplifiant l'interdépendance avec une Russie de plus en plus critiquée sur les droits de l'Homme et la liberté d'expression.

Avec la Turquie et la Chine, c'est aussi la même situation. Tout cela pour montrer que la construction de l'Union européenne doit faire avec l'unité dans la diversité et aussi les... ..divergences.