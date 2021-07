Madagascar: EISA - Renforcement des compétences des agents des deux Chambres parlementaires

« Il faut examiner des lois qui soutiennent les femmes », dixit le Président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, lors de l'ouverture de cet atelier hier.

Les agents travaillant au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale bénéficient d'un renforcement de compétences sur l'analyse et l'élaboration des lois sensibles aux genres à travers un atelier organisé par l'Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA). Cet événement se tient à l'Hôtel Le Louvre à Antaninarenina depuis hier jusqu'au 15 juillet 2021. « Une telle formation s'avère indispensable étant donné que les connaissances acquises dans l'étude des lois sont en constante évolution. La légifération à Madagascar devra être également adaptée à l'évolution du contexte international. Parlant de l'EISA, cet institut œuvre pour une meilleure représentation et la promotion des femmes dans les sphères de prise de décision.

Mais au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées, la participation des femmes dans cette prise de décision reste encore insuffisante voire même marginalisée», a évoqué le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, lors de l'ouverture officielle de cet atelier de renforcement des compétences des agents des deux Chambres parlementaires hier.

Combler les lacunes. En outre, ce Chef d'institution a soulevé qu'il faut prendre en compte les principes conformes à la Constitution, les aspects culturels et cultuels d'une région et les points de vue des partenaires techniques et financiers dont le Système des Nations Unies lors de l'élaboration de projets de loi. « La promotion de l'approche genre et l'établissement des lois qui soutiennent en particulier les femmes, doivent désormais être examinés. Raison pour laquelle, ce renforcement des compétences des agents des deux Chambres parlementaires vient à point nommé en vue de combler les lacunes sur la connaissance de cette approche genre.

En effet, si Madagascar veut vraiment progresser en matière d'égalité des sexes, il faut que les femmes puissent s'épanouir et participent à la prise des décisions au niveau de tous les secteurs afin de contribuer au développement durable », d'après toujours ses explications. Il faut savoir que Hobitiana Andrianarimanana, une consultante experte en matière de la promotion du genre et Soa Razafimanjato, responsable au sein du programme EISA Madagascar vont prodiguer la formation de ces personnels du Sénat et de l'Assemblée nationale, durant ces trois jours.

« L'objectif consiste à partager des expériences afin que ces deux institutions puissent établir des lois contribuant à la promotion du genre au niveau de tous les secteurs de développement. Tous les citoyens pourront ensuite en tirer profit », a conclu Jessica Ranohefy, la Représentante pays de EISA Madagascar.