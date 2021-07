Madagascar: J.O Tokyo - Tojo Andriantsitohaina porte-drapeau malgache

L'haltérophile multiple champion d'Afrique endossera le rôle de porte-drapeau à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, le 24 juillet.

Les 32es Jeux Olympiques seront lancés dans 10 jours dans la capitale nippone. Six athlètes malgaches sont qualifiés pour ces olympiades « inédites » en raison de la pandémie de Covid-19. Les deux haltérophiles qualifiés pour les Jeux, à savoir, les frères Tojo et Eric Andriantsitohaina accompagnés du président de la fédération, Harinelina Randriamanarivo ont été reçus, hier, par l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Yoshihiro Higuchi à sa résidence à Ivandry. « Votre qualification est le résultat de vos efforts et de vos dures séances d'entraînement. Vous êtes la fierté de tout Madagascar et de nous, ambassade du Japon. Et nous espérons que vous aurez les meilleurs résultats possibles, malgré les contraintes et les limitations de spectateurs.

Comme le peuple japonais, nous allons vous suivre à la télévision. Votre histoire me rappelle celle de Miyake Yoshinobu, l'haltérophile qui a remporté des médailles aux Jeux de Tokyo en 1964 et où la pratique de ce sport se fait en famille », a souligné l'ambassadeur du Japon. Le diplomate a rappelé que Madagascar a participé à ses premiers jeux à Tokyo en 1964, et c'est un peu le retour aux sources pour la délégation malgache 57 ans après. Pour les frères Andriantsitohaina, ils ont préparé ces jeux pendant plusieurs années. « C'est une fierté de représenter Madagascar aux J.O surtout au Japon. C'est un rêve qui se réalise et qui plus est en tant que porte-drapeau de la délégation », a fait savoir Tojo Andriantsitohaina.

Ce multiple champion d'Afrique depuis 2016 va disputer les Jeux avec son frère aîné, Eric Andriantsitohaina, l'athlète malgache le plus médaillé de tous les temps. « Comme le veut le protocole, c'est le premier athlète qualifié qui sera choisi comme porte-drapeau. La délégation malgache quittera le pays le 17 ou le 20 juillet. Les négociations sont en cours avec Ethiopian Airlines et la Présidence pour le départ de la délégation vu que les frontières sont encore fermées », a indiqué Harinelina Randriamanarivo, président de la Fédération malgache d'haltérophilie et Secrétaire général du Comité Olympique Malgache. Pour l'haltérophile malgache, l'objectif à Tokyo est d'avoir le meilleur classement, mais, il se fixe comme ultime défi une médaille olympique lors des jeux de Paris 2024 ou ceux de Los-Angeles en 2028.