Madagascar: Rétablissement de la sécurité - L'armée s'appuie sur la coopération avec les communautés villageoises

En pleine tournée dans la région Menabe depuis la semaine dernière, le ministre de la Défense nationale (MDN), le général de corps d'armée Richard Rakotonirina s'efforce de concrétiser le « vina n°1 » du président de la République Andry Rajoelina, à savoir le rétablissement de la sécurité sur tout le territoire national afin que la population puisse contribuer au développement du pays.

Dans le cadre de cette action, et suite à une attaque de "dahalo" survenue récemment dans la commune rurale Ambatolahy, région Menabe, il a ordonné, le 12 juillet dernier, au commandant de zone de défense et de sécurité Tsiribihina (ZDS Tsiribihina), le général de brigade Ramisa Andriambao d'observer de près la réalité existante dans la localité. Descendu sur le terrain, ce dernier a pu s'entretenir avec les habitants et les autorités locales. Il est alors décidé durant cette rencontre de la mobilisation et de la réinstauration du système de comité de vigilance villageoise dit « Kalony » qui devra collaborer avec les forces de l'ordre pour éradiquer l'insécurité qui prend de l'ampleur dans la région.

À cette occasion, le MDN ainsi que le ZDS ont promis de collaborer étroitement avec la population pour permettre à cette dernière de vivre en paix et pouvoir, en toute quiétude, se consacrer au développement du pays. Pour ce faire, le MDN affirme que les trois entités de l'armée malgache (armée de terre, armée de l'air, et la marine malgaches), doivent travailler ensemble. Trois avions de reconnaissance CESSNA ont été déployés pour surveiller la région Menabe afin de mettre en place une stratégie de sécurisation et de défense dans l'ensemble de la localité.

Il est à noter que durant cette tournée dans le Menabe, le MDN a profité de l'occasion pour présenter à la population, ainsi qu'aux autorités locales, les responsables nouvellement affectés à la tête des unités créées dans la région suite à la restructuration opérée au niveau de l'Armée malagasy.