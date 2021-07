Madagascar: Gouvernement Ntsay - Christine Razanamahasoa roule pour un changement

Les bruits de remaniement deviennent de plus en plus insistants. Hier, la présidente de l'Assemblée nationale est sortie de son silence et aborde le sujet.

Sans ambiguïté aucune, Christine Razanamahasoa souhaite que la formation dirigée par Christian Ntsay soit remaniée. Et que la « nouvelle équipe représente l'équilibre au niveau de l'Assemblée nationale », a-t-elle annoncé hier, sur une chaîne privée locale. Sans pour autant l'affirmer, les propos de la patronne du perchoir laissent entendre qu'elle souhaite alors que l'actuel gouvernement mette fin à son mandat et qu'un autre soit érigé.

Manquements. Depuis le 02 juillet dernier, la séance de face-à-face qui a été marquée par une confrontation entre le député IRD de l'arrondissement V dans la Capitale, Naivo Raholdina, et le ministre de la Justice, Johnny Andriamahefarivo, semble être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les députés se sont emportés contre le gouvernement et des signatures ont été collectées par le député Raholdina pour marquer la fronde. Depuis, le gouvernement est en mauvaise posture vis-à-vis de l'Assemblée nationale et des têtes sont réclamées. Hier, la présidente de l'Assemblée nationale a défendu ses collègues et a lancé des piques à l'Exécutif. « Le parlement évalue les travaux de l'Exécutif, et si les députés perçoivent certains manquements, quiconque ne peut les faire taire », a martelé Christine Razanamahasoa. Et d'enfoncer que « les membres du gouvernement doivent avoir de la retenue face aux députés ».

Pression. Cette prise de position de la présidente de l'Assemblée nationale amplifie les bruits sur un probable changement dans l'ossature de l'Exécutif et qui met de plus en plus la pression sur le Premier ministre ainsi qu'au président de la République afin de procéder dans ce sens. Christine Razanamahasoa, elle, est déjà allée jusqu'au marchandage et a affirmé, hier, « qu'il est réellement logique de voir des députés élus, ayant déjà subi le verdict des urnes, intégrer le gouvernement ». Elle lance que les 108 députés qui forment la majorité actuellement ne manquent pas de prétendants au poste de ministre. Et le maître-mot sera la « stabilité politique », a fait glisser la députée d'Ambatofinandrahana.