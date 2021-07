Cameroun: Enregistrement à l'état civil - Encore des efforts à fournir !

Sur le plan national, moins de 70 % de naissance et moins de 10 % de décès sont enregistrés chaque année selon un sondage réalisé en 2019 par un projet Cameroun-Union européenne.

La célébration de la journée mondiale de la population le 11 juillet 2020 a donné le parfait prétexte pour dévoiler les résultats de son enquête. Le Programme d'appui à la citoyenneté active (Procivis) relevant de la coopération Cameroun-Union européenne a publié le bilan d'un sondage national réalisé autour des causes de la sous-déclaration des naissances, des mariages et des décès sur le plan national.

Ce travail a été effectué dans le but d'appuyer le gouvernement, résolument engagé dans la réforme de l'état civil depuis 2007, avec la mise en place d'un Programme de réhabilitation. En outre, le gouvernement est conscient que le faible taux d'enregistrement à l'état civil constitue une réelle entrave à l'exercice de la citoyenneté, et empêche l'acquisition de la personnalité juridique, la reconnaissance du statut et des droits humains spécifiques des femmes et des enfants.

Cette étude a été conduite par l'équipe du Pr. Moïse Timtchueng, expert en état civil du cabinet Agora Consulting, qui a œuvré sous la supervision de l'unité de gestion du Procivis, et du ministère de la Décentralisation et du Développement local (Minddevel). Elle a été menée dans quatre régions (Centre, Est, Extrême-Nord et Sud-Ouest).

Le sondage qui a sollicité la contribution de 1312 ménages en zones rurale et urbaine, et de 399 responsables d'institutions comme les formations sanitaires et les centres d'état civil, a également permis de brosser les causes du manque d'adhésion des populations à ces importants exercices civiques, mais aussi de proposer des réponses adaptées à cette situation. Des chiffres préoccupants ressortent de cette étude. Par exemple, moins de 70 % de naissance, ainsi que moins de 10 % de décès sont déclarés au Cameroun.

Les raisons de cette réticence sont données dans un rapport de près de 300 pages intitulé : « Perceptions de l'état civil au Cameroun en 2019 ». Entre autres, on y cite l'ignorance, la pauvreté et la négligence des ménages, l'analphabétisme, l'éloignement des centres et la faible connaissance des procédures. « Seulement 23,6% des ménages et 11% des acteurs institutionnels interrogés ont un niveau de connaissance respectivement moyen et élevé des textes nationaux relatifs à l'enregistrement des faits d'état civil », y lit-on.

Pour inverser la courbe, les auteurs de l'enquête suggèrent de renforcer la collaboration entre les différentes institutions impliquées dans les services de l'état civil au Cameroun, mais aussi de réprimer « disciplinairement, civilement et pénalement » les abus de certains maillons du système, tels que l'extorsion des frais pour la fourniture de services soumis au principe de gratuité. Autre solution préconisée, une sensibilisation de proximité, tout en tenant compte des spécificités locales (langues nationales, relais communautaires, facteurs culturels... ). Pour en savoir plus, le rapport est disponible sur le site Internet du Procivis.