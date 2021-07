Congo-Brazzaville: Sécurité alimentaire - PD-PAC démarre sa campagne de vidange des étangs piscicoles

Le Projet de développement de la pêche et aquaculture continentale (PD-PAC) placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, a lancé sa campagne de vidange des étangs piscicoles à Okoyo (Cuvette-Ouest) dans le cadre de la revalorisation des initiatives d'autosuffisance alimentaire, de sécurité nutritive et de la lutte contre la faim.

Les propriétaires des étangs ont été sélectionnés par le projet PD-PAC qui, par la suite, leur assurera une formation en pisciculture. De même ce projet leur accompagnera dans la création des étangs piscicoles dans leurs localités respectives.

Deux étangs ont été préalablement vidangés sur les cinquante-et-une que ledit projet a empoisonnés en tilapias et clarias. Ces deux espèces de poissons ont pesé entre trois et quatre cents grammes, soit un total de cinq cents kilogrammes.

Pour valoriser ces initiatives, le PD-PAC accompagne les pisciculteurs à la commercialisation des poissons et le bénéfice généré sera remis aux ayants droit, afin de leur permettre de poursuivre leurs activités piscicoles.

Dans les villages d'Assigui, Onguia, Lekety et Okoyo dans le département de la Cuvette-Ouest, trente-et-un étangs sur les cinquante-et-un étangs empoissonnés sont arrivés à terme, après six mois d'élevage. Ces étangs appartiennent à dix-huit pisciculteurs, dont trois groupements piscicoles et quinze petits pisciculteurs. Au terme de ce projet, une production moyenne de plus de sept tonnes de poissons y est attendue.

Outre la Cuvette-Ouest et sauf changement, ce programme de vidange des étangs piscicoles financé par le Fonds international de développement agricole se poursuivra dans les Plateaux, la Cuvette et la Sangha.

Signalons que les appuis en pisciculture, commencés en juillet 2019 se poursuivent. Actuellement, cent quatre-vingts étangs de cinq cents mètres carrés ont été creusés dans les départements de la Cuvette et Cuvette-Ouest, parmi lesquels soixante-dix-huit ont été empoissonnés et environ quarante.et-une tonnes d'aliments distribués.