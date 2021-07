Congo-Kinshasa: Mercato - Ça bouge chez Mazembe

Champion du Congo pour la saison 2020-2021 après une fin de championnat assez rocambolesque dans les bureaux des instances nationales de football, le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi renforce son effectif pour la saison prochaine.

Le club de Lubumbashi, comme l'a annoncé son président sponsor Moise Katumbi, se restructure pour présenter une bonne équipe pour la Champion's League africaine la saison prochaine. Et dans les acquisitions, l'on note le retour de prêt de Zemanga Soze et Moise Kaniki. Le premier a signé, le 10 juillet, un bail de cinq ans avec Mazembe après son passage dans V.Club cette saison. Mêmement, le deuxième revient du Daring Club Motema Pembe pour signer un nouveau contrat de cinq ans avec les Corbeaux du Grand Katanga. Bien avant ces deux joueurs, le club noir et blanc de Lubumbashi a officialisé le transfert de deux joueurs en provenance de Maniema Union, notamment le défenseur central Johnson Atibu Radjabu et le jeune leader technique du club de Kindu, Mercey Ngimbi Vumbi.

Si l'on note des arrivées, il y a également des départs notables avec surtout la fin de bail du gardien de but international ivoirien Sylvain Gbohouo (32 ans). « La direction du club et le staff technique ont convenu de ne pas prolonger le contrat de Sylvain Gbohouo, un grand gardien qui a beaucoup apporté aux Corbeaux. Il a montré l'exemple et un indéniable leadership. Il n'a pas été évident de prendre une telle décision. Sylvain étant un compétiteur qui a besoin de jouer, il trouvera certainement un autre challenge pour lequel le TP Mazembe lui souhaite une totale réussite », a indiqué le site officiel du club à propos du gardien ivoirien qui a passé cinq ans à Mazembe.

Notons qu'il n'a pas beaucoup été titulaire la saison dernière, laissant sa place au portier international malien Ibrahim Mounkoro. « Je pense que les cinq ans que j'ai passés là-bas sont assez pour moi. J'ai juste envie de changer d'air. Je pouvais bien rester parce que le président du TP Mazembe s'occupait bien de moi. Mais, je veux tenter un autre challenge ailleurs. Je suis prêt à saisir toutes les opportunités qui se présenteront à moi. Le plus important est d'avoir un club pour rester compétitif parce que la sélection nationale compte beaucoup sur moi », a pour sa part déclaré dans la presse ivoirienne l'ancien gardien de but de Sewe Sport de San Pedro de Côte d'Ivoire, vainqueur d'une Ligue des Champions, d'une Coupe de la confédération et de quatre championnats nationaux avec le TP Mazembe.

Un autre départ, c'est celui du jeune attaquant international Isaac Tshibangu (19 ans), désormais sociétaire d'Anderlecht de Belgique. Il s'est engagé pour trois ans après avoir passé deux saisons avec Mazembe. Il va probablement être placé chez les U20 des Mauves, comme a été le cas de Chancel Mbemba, et parachever sans nul sa formation. L'on annonce aussi le départ de l'expérimenté Patou Kabangu Mulota "Esau" qui n'a pas été prolongé, lui qui dit disposer encore trois ans de carrière avant de raccrocher ses crampons.