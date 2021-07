Congo-Kinshasa: Vogue.fr - Didi Stone et Déborah Lukumuena dans les cinquante meilleurs looks de Cannes

En tout, trois clichés des deux stars d'origine congolaise, dont deux du mannequin, sont repris parmi les cinquante-sept du célèbre magazine féminin de mode mettant en évidence « les meilleurs looks de stars au Festival de Cannes 2021 » en ligne.

Deux jours d'affilée, la fille de Koffi Olomide a fait des entrées remarquables au Festival de Cannes. Didi Stone a publié, le lendemain de son premier passage sur le tapis rouge du plus médiatisé des évènements culturels au monde, trois photos immortalisant ce moment unique sur son compte Instagram. Ces clichés du 7 juillet où elle est chaussée de Louboutin, habillée dans une robe dont l'extravagance n'a d'égale que son originalité, une création Jean Paul Gaultier, circulent depuis sur la toile.

La robe bien ouverte à l'avant, une sorte de body à longue traîne dont le haut fait penser à une feuille de lotus, découvrait les longues jambes effilées du top model congolais qui montait alors les marches du film Tout s'est bien passé. Pourtant, c'est sa seconde apparition qui est reprise en premier, trentième cliché des cinquante-sept qui proposent un retour en images des plus belles tenues portées au Festival de Cannes. Pour cette seconde occasion, le jeune mannequin était vêtue en Philosophy di Lorenzo Serafini, une robe bustier plissée en satin rose à reflets argentés assortis à des chaussures Giuseppe Zanotti. Elle arborait un afro à la Diana Ross à sa montée des marches du film Stillwater le 8 juillet.

Dans le lot des meilleurs de stars de Vogue, il n'y a pas que celui de Didi Stone qui renvoie à la RDC qui est quand même, soit dit en passant, le pays de la sape. Et donc, entre les deux photos de Didi Stone, la trentième et la cinquante-cinquième dont il est fait un large écho sur les médias kinois, il y a la quarantième, celle de l'actrice Déborah Lukumuena. Née en France comme le mannequin avec qui elle partage aussi la même origine congolaise, elle a fait son apparition sur le red carpet le 8 juillet également. Elle a fait sa montée des marches du film Julie (en 12 chapitres) en Lanvin, une longue robe asymétrique fleurie sur un fond blanc.

Les robes plissées ont la cote

En tête de liste des meilleurs looks de stars de Cannes 2021 apparaît Bella Hadid en Schiaparelli, une robe longue noire à manches longues en crêpe de laine. Le premier cliché de la série des cinquante-sept de Vogue susmentionnés la met devant les projecteurs dans un large et profond décolleté dénudant toute sa poitrine. La robe du top model américain n'a rien d'autre d'exceptionnel sinon qu'elle est assortie à un collier qui lui cache à peine les seins. C'est donc cet accessoire en laiton doré du designer Daniel Roseberry inspiré des poumons humains qui impressionne alors qu'elle monte les marches du film Tre Piani le 11 juillet.

Il semble que les robes plissées aient particulièrement la cote à Cannes dans cette sélection de Vogue. Neuvième, Tonya Lewis Lee, épouse du grand Spike Lee, président du jury de cette 74e édition, en portait une belle robe bleue à épaules dénudées à la montée des marches du film Tre Piani le 11 juillet. Mais il y avait aussi notamment Anaïs Demoustier qui a opté pour la transparence en a porté une noire toute légère ; Virginie Efira en Dior lors de la montée des marches du film Benedetta le 9 juillet ou encore Maggie Gyllenhaal en Versace le même jour pour le même film et Didi Stone, la sienne on en a parlé. Les paillettes ne sont pas à l'honneur et des tenues sobres font partie du lot.

En effet, toutes les stars ne versent pas dans l'extravagance ou ne font pas preuve d'originalité comme on l'a vu avec Didi Stone. C'est le cas notamment du vingt-huitième cliché, Mati Diop dans une robe blanche sans marque spécifiée d'ailleur, mais encore plus de Marion Cotillard dans son ensemble Chanel, une veste et sa longue jupe en jean fleurie, la douzième photo. La tenue de l'actrice française du 10 juillet est un exemple de sobriété exceptionnel pour un événement comme Cannes où qui en plus d'être ce rendez-vous incontournable de tous les cinéphiles l'est aussi pour la mode. Comme quoi ces meilleures tenues mises en exergue par Vogue.fr ne sont pas toujours les plus étincelantes. Beauté et élégance ne riment pas toujours avec tenue sensuelle, dentelle, paillettes ou strass.