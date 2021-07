Afrique: FAO/UA - Investissements en faveur des jeunes dans les systèmes agroalimentaires en Afrique.

Sur invitation du Bureau Afrique de l'Organisation des Nations - Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO/RAF) et la Commission de l'Union Africaine pour l'Agriculture (CUA), la jeunesse gabonaise a participé à l'Atelier de Validation Technique pour les Directives en matière d'investissement pour les jeunes dans les systèmes agroalimentaires organisé conjointement par lesdites institutions le mardi 13 juillet 2021 par visioconférence.

Cette dernière a été représentée par Emmanuel Obakamba Ombana, président de la Junior Entreprise Conseil et par ailleurs Expert Entrepreneuriat Jeunes agréé FAO.

L'objectif des Directives est d'informer et d'apporter des conseils pratiques pour l'élaboration de programmes d'investissements et d'interventions axés sur la promotion des jeunes dans les systèmes agroalimentaires. Elles sont également alignées sur les ODD et l'Agenda 2063 et le programme quinquennal prioritaire de l'Union Africaine sur l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le développement inclusif.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana ,"les jeunes femmes et les jeunes hommes connaissent le mieux leurs besoins. À ce titre, ils ont leur mot dans la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes d'investissements qui peuvent les concerner." En Afrique, moins de 5% du total des prêts des banques commerciales sont destinés au secteur agricole. Et donc une des pistes de solutions essentielles pour accélérer les investissements en faveur des jeunes dans les systèmes agroalimentaires, serait la combinaison des financements publics, de donateurs et financements privés.

Rappelons que la participation de la jeunesse gabonaise à cet atelier a été rendue possible grâce au partenariat Gouvernement - FAO, via son Bureau Sous régional pour l'Afrique Centrale SFC.