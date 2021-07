Cameroun: Un Indien engagé dans des affaires de fraude à Yaoundé

Un Indien a été engagé dans diverses affaires de fraude au Cameroun, précisément à Yaoundé. Il est également apparu que l'accusé nommé Raj Gopal Talreja a été marié à une femme indienne sans divorcer de sa première femme qui est également indienne, dupant ainsi les deux femmes.

Les mauvaises actions de Raj Talreja, originaire d'Ulhasnagar, Mumbai, en Inde, ont été révélées lorsqu'un propriétaire d'une entreprise a déposé une plainte contre lui auprès de la police locale du Cameroun pour avoir triché et dupé l'entreprise à hauteur de lakhs de roupies. Il a été condamné en vertu de diverses sections du Code pénal du Cameroun et d'autres lois locales. Selon des informations et des rapports, Raj Talreja, un ancien employé d'une entreprise, aurait dupé l'entreprise de 1 17 123 USD, soit 68 lakhs de roupies indiennes sur une période de quelques années.

Ses fraudes ne se limitent pas à cela, mais il a également dupé des filles d'Inde et d'Afrique. Talreja est déjà mariée à la fille indienne qui s'est installée au Congo et n'a pas divorcé d'avec elle et a épousé une autre fille qui est contre la loi sur le mariage hindou. Voici des détails sur la façon dont il dupe les deux femmes indiennes hindoues, enfreignant diverses lois.

Selon des sources, Raj Talreja a d'abord épousé une fille indienne hindoue nommée Sanjana. Sanjana est née et a grandi dans le pays africain du Congo précisément Lubumbashi. Le mariage de Raj et Sanjana a eu lieu en Inde. De retour au Cameroun, Raj a promis à sa femme Sanjana qu'il la ramènerait au Cameroun après quelques jours. Et il a quitté l'Inde et est allé au Cameroun.

Ici en Inde, la mère de Raj a commencé à torturer Sanjana à plusieurs reprises. Après que Sanjana en eut marre des harcèlements répétés, elle décida de rentrer chez elle au Congo Lubumbashi. Après avoir atteint Lubumbashi, Sanjana a déposé une plainte officielle contre son mari Raj Gopal Talreja au Cameroun. Plus tard, elle a même essayé d'approcher Raj mais ses multiples efforts n'ont pas donné de résultats. A chaque fois Raj Talreja lui échappait. Aujourd'hui, Raj et Sanjana sont toujours des couples mariés.

Plus tard en 2014-15, un parent de Raj Talreja qui est également un PANDIT, bien qu'il sache que Raj est marié à Sanjana et n'a pas divorcé, aide Raj à épouser une autre fille innocente Sindhi-Punjabi d'Ulhasnagar Mumbai.

Raj Talreja et le membre de sa famille n'ont pas informé la jeune fille de son premier mariage. De cette façon, Raj Talreja et sa famille ont trompé la fille (qui est maintenant sa femme et ne connaît toujours pas son premier mariage) et sa famille en ne leur disant pas qu'il est déjà marié et qu'il n'a pas non plus divorcé de sa première femme. Sanjana. Selon la loi sur le mariage hindou, épouser une autre fille sans divorcer est un crime grave. Et Raj Talreja viole diverses lois en épousant deux filles hindoues.